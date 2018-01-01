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У Фастові стався вибух газу в будинку: є постраждалі

У Фастові стався вибух газу в будинку: є постраждалі
В результаті вибуху побутового газу у житловому будинку у місті Фастові Київської області одна людина отримала поранення.

Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Зранку, 14 грудня, близько 9 годині, у приватній квартирі, розташованій на третьому поверху 5-типоверхового будинку відбувся вибух побутового газу.

Внаслідок вибуху зруйновано перекриття квартир на 3 та 4 поверхах будинку, які обвалилися.

За попередньою інформацією одна особа отримала поранення. Людей з будівлі евакуюють.

Крім того, на місце події направляється кінологічна служба, яка буде залучена для пошуку людей, які можливо зникли. Поліція забезпечує охорону публічного порядку від можливих проявів мародерства.

У Фастові стався вибух газу в будинку: є постраждалі
У Фастові стався вибух газу в будинку: є постраждалі

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Теги: Фастів, вибух, газ
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