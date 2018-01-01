У Фастові стався вибух газу в будинку: є постраждалі





Про це



Зранку, 14 грудня, близько 9 годині, у приватній квартирі, розташованій на третьому поверху 5-типоверхового будинку відбувся вибух побутового газу.



Внаслідок вибуху зруйновано перекриття квартир на 3 та 4 поверхах будинку, які обвалилися.



За попередньою інформацією одна особа отримала поранення. Людей з будівлі евакуюють.



Крім того, на місце події направляється кінологічна служба, яка буде залучена для пошуку людей, які можливо зникли. Поліція забезпечує охорону публічного порядку від можливих проявів мародерства.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В результаті вибуху побутового газу у житловому будинку у місті Фастові Київської області одна людина отримала поранення.Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.Зранку, 14 грудня, близько 9 годині, у приватній квартирі, розташованій на третьому поверху 5-типоверхового будинку відбувся вибух побутового газу.Внаслідок вибуху зруйновано перекриття квартир на 3 та 4 поверхах будинку, які обвалилися.За попередньою інформацією одна особа отримала поранення. Людей з будівлі евакуюють.Крім того, на місце події направляється кінологічна служба, яка буде залучена для пошуку людей, які можливо зникли. Поліція забезпечує охорону публічного порядку від можливих проявів мародерства.

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