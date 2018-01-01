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«Загадували бажання наступний рік зустріти разом», – мама померлого від раку волинянина Роми Гальчика

«Загадували бажання наступний рік зустріти разом», – мама померлого від раку волинянина Роми Гальчика
Мама померлого від раку маленького волинянина Роми Гальчика Світлана поділилася щемливими спогадами про новорічні свята, коли її син був ще живий.

Про це вона поділилася у спільноті "Гальчик Рома - ми пам'ятаємо".

"Це був останній рік разом! Наступний рік почнемо без тебе, синок. Я так сумую. Пам'ятаю, як ми з Києва поспішали додому, щоб ні хвилини не втратити, наші друзі допомогли з транспортом і їхали, їхали додому, на Новий рік і Різдво. Ми загадувати бажання щоб наступний рік зустріти всім разом. Бажання не здійснилось. Це був страшний рік. Я втратила найдорожче. Зараз так тяжко, попри все, тяжко, на людях сильна, а дома самотня. Тихо стало. Ліжко пусте. Іграшки лежать. Хочу щоб ніхто не втрачав рідних, особливо дітей, це буде моє бажання на цей рік, аби я нікого не втратила більше", - написала Світлана.

Нагадаємо, онкохворий Роман Гальчик з Нововолинська, який лікувався у Стамбулі, помер після затяжної боротьби з хворобою.

«Загадували бажання наступний рік зустріти разом», – мама померлого від раку волинянина Роми Гальчика

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Теги: Роман Гальчик, рак, хвороба
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