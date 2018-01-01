«Загадували бажання наступний рік зустріти разом», – мама померлого від раку волинянина Роми Гальчика
Сьогодні, 11:32
Мама померлого від раку маленького волинянина Роми Гальчика Світлана поділилася щемливими спогадами про новорічні свята, коли її син був ще живий.
Про це вона поділилася у спільноті "Гальчик Рома - ми пам'ятаємо".
"Це був останній рік разом! Наступний рік почнемо без тебе, синок. Я так сумую. Пам'ятаю, як ми з Києва поспішали додому, щоб ні хвилини не втратити, наші друзі допомогли з транспортом і їхали, їхали додому, на Новий рік і Різдво. Ми загадувати бажання щоб наступний рік зустріти всім разом. Бажання не здійснилось. Це був страшний рік. Я втратила найдорожче. Зараз так тяжко, попри все, тяжко, на людях сильна, а дома самотня. Тихо стало. Ліжко пусте. Іграшки лежать. Хочу щоб ніхто не втрачав рідних, особливо дітей, це буде моє бажання на цей рік, аби я нікого не втратила більше", - написала Світлана.
Нагадаємо, онкохворий Роман Гальчик з Нововолинська, який лікувався у Стамбулі, помер після затяжної боротьби з хворобою.
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Про це вона поділилася у спільноті "Гальчик Рома - ми пам'ятаємо".
"Це був останній рік разом! Наступний рік почнемо без тебе, синок. Я так сумую. Пам'ятаю, як ми з Києва поспішали додому, щоб ні хвилини не втратити, наші друзі допомогли з транспортом і їхали, їхали додому, на Новий рік і Різдво. Ми загадувати бажання щоб наступний рік зустріти всім разом. Бажання не здійснилось. Це був страшний рік. Я втратила найдорожче. Зараз так тяжко, попри все, тяжко, на людях сильна, а дома самотня. Тихо стало. Ліжко пусте. Іграшки лежать. Хочу щоб ніхто не втрачав рідних, особливо дітей, це буде моє бажання на цей рік, аби я нікого не втратила більше", - написала Світлана.
Нагадаємо, онкохворий Роман Гальчик з Нововолинська, який лікувався у Стамбулі, помер після затяжної боротьби з хворобою.
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