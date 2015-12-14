Пам’ять не згасає: у Володимирі вшанували ліквідаторів аварії на ЧАЕС. ФОТО
Сьогодні, 11:42
14-го грудня у День ліквідатора аварії на ЧАЕС у Володимирі-Волинському відбулися пам’ятні заходи.
Учасники міської організації «Спілка Чорнобиль» та представники міської влади поклали квіти до пам’ятника «Пам’ятай Чорнобиль», - пише Буг.
Присутні віддали шану загиблим ліквідаторам хвилиною мовчання.
Довідково: 26 квітня 1986 року в 00:23:40 сталася аварія на ЧАЕС на четвертому енергоблоці під час проведення проектних випробувань. До 15 години 26 квітня встановили, що реактор зруйнований і надходять радіоактивні речовини в атмосферу в величезній кількості. Всього за цей час було викинуто 520 вкрай небезпечних радіонуклідів і 190 тонн радіоактивних речовин. Радіоактивне зараження відбулося в радіусі 30 кілометрів, але через силу потужного вибуху забруднені значні ділянки Радянського Союзу і в першу чергу це Україна, Білорусія і Росія. Переселили більше 400 000 чоловік.
Ліквідували катастрофу найрізноманітніші за професією люди: пожежні, інженери-конструктори, будівельники, військовослужбовці, енергетики-атомники, навіть прості робітники і колгоспники, яких мобілізувало радянське керівництво, щоб усунути аварію. Ці люди, як мінімум 90000 чоловік, гасили пожежі, дезактивували приміщення і промплощадки, забруднені території навколо станції, проектували і будували «Укриття», готували і здійснювали післяаварійний пуск блоків ЧАЕС.
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Учасники міської організації «Спілка Чорнобиль» та представники міської влади поклали квіти до пам’ятника «Пам’ятай Чорнобиль», - пише Буг.
Присутні віддали шану загиблим ліквідаторам хвилиною мовчання.
Довідково: 26 квітня 1986 року в 00:23:40 сталася аварія на ЧАЕС на четвертому енергоблоці під час проведення проектних випробувань. До 15 години 26 квітня встановили, що реактор зруйнований і надходять радіоактивні речовини в атмосферу в величезній кількості. Всього за цей час було викинуто 520 вкрай небезпечних радіонуклідів і 190 тонн радіоактивних речовин. Радіоактивне зараження відбулося в радіусі 30 кілометрів, але через силу потужного вибуху забруднені значні ділянки Радянського Союзу і в першу чергу це Україна, Білорусія і Росія. Переселили більше 400 000 чоловік.
Ліквідували катастрофу найрізноманітніші за професією люди: пожежні, інженери-конструктори, будівельники, військовослужбовці, енергетики-атомники, навіть прості робітники і колгоспники, яких мобілізувало радянське керівництво, щоб усунути аварію. Ці люди, як мінімум 90000 чоловік, гасили пожежі, дезактивували приміщення і промплощадки, забруднені території навколо станції, проектували і будували «Укриття», готували і здійснювали післяаварійний пуск блоків ЧАЕС.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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