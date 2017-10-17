На Волині водій автобуса забрав паспорт у дитини-пільговика. ФОТО





Про це пише Наталія Ващук у



«Сьогодні в автобусі забрав паспорта в дитини, яка іхала по посвідченню», – пише Наталія.



Жінка зазначила, що вона викликала поліцію.



«Дякую, що швидко зреагували на виклик. Автобус зупинили, паспорт був повернутий», – йдеться у дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині водій рейсового автобуса «Нововолинськ-Луцьк» забрав у дитини-пільговика паспорт.Про це пише спільноті «Теревені про Луцьк», що у Facebook.«Сьогодні в автобусі забрав паспорта в дитини, яка іхала по посвідченню», – пише Наталія.Жінка зазначила, що вона викликала поліцію.«Дякую, що швидко зреагували на виклик. Автобус зупинили, паспорт був повернутий», – йдеться у дописі.

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