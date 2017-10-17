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На Волині водій автобуса забрав паспорт у дитини-пільговика. ФОТО

На Волині водій автобуса забрав паспорт у дитини-пільговика. ФОТО
На Волині водій рейсового автобуса «Нововолинськ-Луцьк» забрав у дитини-пільговика паспорт.

Про це пише Наталія Ващук у спільноті «Теревені про Луцьк», що у Facebook.

«Сьогодні в автобусі забрав паспорта в дитини, яка іхала по посвідченню», – пише Наталія.

Жінка зазначила, що вона викликала поліцію.

«Дякую, що швидко зреагували на виклик. Автобус зупинили, паспорт був повернутий», – йдеться у дописі.
На Волині водій автобуса забрав паспорт у дитини-пільговика. ФОТО

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Теги: інцидент, Волинь, маршрутка, автобус, скандал
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Стаття 357. Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження 3. Незаконне заволодіння будь-яким способом паспортом або іншим важливим особистим документом - карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до трьох місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
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