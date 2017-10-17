На Волині водій автобуса забрав паспорт у дитини-пільговика. ФОТО
Сьогодні, 11:49
На Волині водій рейсового автобуса «Нововолинськ-Луцьк» забрав у дитини-пільговика паспорт.
Про це пише Наталія Ващук у спільноті «Теревені про Луцьк», що у Facebook.
«Сьогодні в автобусі забрав паспорта в дитини, яка іхала по посвідченню», – пише Наталія.
Жінка зазначила, що вона викликала поліцію.
«Дякую, що швидко зреагували на виклик. Автобус зупинили, паспорт був повернутий», – йдеться у дописі.
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Про це пише Наталія Ващук у спільноті «Теревені про Луцьк», що у Facebook.
«Сьогодні в автобусі забрав паспорта в дитини, яка іхала по посвідченню», – пише Наталія.
Жінка зазначила, що вона викликала поліцію.
«Дякую, що швидко зреагували на виклик. Автобус зупинили, паспорт був повернутий», – йдеться у дописі.
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Коментарі 2
Стаття 357. Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження 3. Незаконне заволодіння будь-яким способом паспортом або іншим важливим особистим документом - карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до трьох місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
Стаття 357. Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження 3. Незаконне заволодіння будь-яким способом паспортом або іншим важливим особистим документом - карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до трьох місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
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