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Аварія під Луцьком: двоє водіїв – у лікарні. ФОТО

Аварія під Луцьком: двоє водіїв – у лікарні. ФОТО
На автодорозі в селі Липини Луцького району трапилась аварія.

Інцидент трапився вранці 13 грудня. Автомобіль Ford Fiesta під керуванням 31-річного жителя селища Торчин зіткнувся з автомобілем Ford Focus за кермом, якого перебувала 32-річна жителька Луцька, -інформує ГУНП у Волинській області.

Внаслідок ДТП водії транспортних засобів отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували в Луцьку міську клінічну лікарню.

Аварія під Луцьком: двоє водіїв – у лікарні. ФОТО
Аварія під Луцьком: двоє водіїв – у лікарні. ФОТО

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Теги: аварія, Липини
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