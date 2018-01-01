Аварія під Луцьком: двоє водіїв – у лікарні. ФОТО





Інцидент трапився вранці 13 грудня. Автомобіль Ford Fiesta під керуванням 31-річного жителя селища Торчин зіткнувся з автомобілем Ford Focus за кермом, якого перебувала 32-річна жителька Луцька, -інформує ГУНП у Волинській області.



Внаслідок ДТП водії транспортних засобів отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували в Луцьку міську клінічну лікарню.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі в селі Липини Луцького району трапилась аварія.Інцидент трапився вранці 13 грудня. Автомобіль Ford Fiesta під керуванням 31-річного жителя селища Торчин зіткнувся з автомобілем Ford Focus за кермом, якого перебувала 32-річна жителька Луцька, -інформує ГУНП у Волинській області.Внаслідок ДТП водії транспортних засобів отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували в Луцьку міську клінічну лікарню.

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