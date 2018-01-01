Аварія під Луцьком: двоє водіїв – у лікарні. ФОТО
Сьогодні, 11:51
На автодорозі в селі Липини Луцького району трапилась аварія.
Інцидент трапився вранці 13 грудня. Автомобіль Ford Fiesta під керуванням 31-річного жителя селища Торчин зіткнувся з автомобілем Ford Focus за кермом, якого перебувала 32-річна жителька Луцька, -інформує ГУНП у Волинській області.
Внаслідок ДТП водії транспортних засобів отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували в Луцьку міську клінічну лікарню.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інцидент трапився вранці 13 грудня. Автомобіль Ford Fiesta під керуванням 31-річного жителя селища Торчин зіткнувся з автомобілем Ford Focus за кермом, якого перебувала 32-річна жителька Луцька, -інформує ГУНП у Волинській області.
Внаслідок ДТП водії транспортних засобів отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували в Луцьку міську клінічну лікарню.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
ddd
Останні новини
На Волині до «складних» сімей завітала поліція. ФОТО
Сьогодні, 12:21
Чому сьогодні не варто виходити з дому: прикмети і забобони
Сьогодні, 12:00
Аварія під Луцьком: двоє водіїв – у лікарні. ФОТО
Сьогодні, 11:51
У Нововолинську збили 19-річного хлопця
Сьогодні, 11:51
Медіа