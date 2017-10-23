У Харкові від грипу померла школярка





Дитина померла в машині швидкої допомоги, але результати судово-медичної експертизи стали відомі тільки зараз, розповіла заступник директора обласного департаменту охорони здоров’я Галина Сіроштан, - пишуть



За її словами, висіявся сезонний грип.



Нагадаємо, за останній тиждень епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ перевищено у п’яти областях – Харківській, Житомирській, Сумській, Київській та Донецькій. Зафіксовано також один летальний випадок від грипу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Експертиза виявила вірус грипу у 9-річної дівчинки, яка померла у Харкові ще 1 грудня.Дитина померла в машині швидкої допомоги, але результати судово-медичної експертизи стали відомі тільки зараз, розповіла заступник директора обласного департаменту охорони здоров’я Галина Сіроштан, - пишуть Факти За її словами, висіявся сезонний грип.Нагадаємо, за останній тиждень епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ перевищено у п’яти областях – Харківській, Житомирській, Сумській, Київській та Донецькій. Зафіксовано також один летальний випадок від грипу.

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