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У Харкові від грипу померла школярка

У Харкові від грипу померла школярка
Експертиза виявила вірус грипу у 9-річної дівчинки, яка померла у Харкові ще 1 грудня.

Дитина померла в машині швидкої допомоги, але результати судово-медичної експертизи стали відомі тільки зараз, розповіла заступник директора обласного департаменту охорони здоров’я Галина Сіроштан, - пишуть Факти.

За її словами, висіявся сезонний грип.

Нагадаємо, за останній тиждень епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ перевищено у п’яти областях – Харківській, Житомирській, Сумській, Київській та Донецькій. Зафіксовано також один летальний випадок від грипу.

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Теги: грип, хвороба, Харків
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