У Харкові від грипу померла школярка
Сьогодні, 12:30
Експертиза виявила вірус грипу у 9-річної дівчинки, яка померла у Харкові ще 1 грудня.
Дитина померла в машині швидкої допомоги, але результати судово-медичної експертизи стали відомі тільки зараз, розповіла заступник директора обласного департаменту охорони здоров’я Галина Сіроштан, - пишуть Факти.
За її словами, висіявся сезонний грип.
Нагадаємо, за останній тиждень епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ перевищено у п’яти областях – Харківській, Житомирській, Сумській, Київській та Донецькій. Зафіксовано також один летальний випадок від грипу.
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Дитина померла в машині швидкої допомоги, але результати судово-медичної експертизи стали відомі тільки зараз, розповіла заступник директора обласного департаменту охорони здоров’я Галина Сіроштан, - пишуть Факти.
За її словами, висіявся сезонний грип.
Нагадаємо, за останній тиждень епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ перевищено у п’яти областях – Харківській, Житомирській, Сумській, Київській та Донецькій. Зафіксовано також один летальний випадок від грипу.
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