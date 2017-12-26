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У Ковелі прикрашають головну ялинку міста. ФОТО

У Ковелі прикрашають головну ялинку міста. ФОТО
Від сьогодні і протягом декількох наступних днів комунальники Ковеля будуть прикрашати головну новорічну красуню міста.

У п'ятницю 14 грудня монтують систему, яка технологічно дозволить новорічному дереву стати більш «струнким», - йдеться на сайті ПроКовель.

У Ковелі ось уже п’ять років символом новорічних свят стає вирощена біля Палацу учнівської молоді ім. Івана Франка ялинка, яка через вплив на її ріст різних природних явищ, має не надто привабливий вигляд. Наразі дерево вже сягає більше 12 метрів.

Цього року для головної ялинки міста коштом міського бюджет закупили чимало нових іграшок, адже, за словами профільного заступника міського голови Андрія Товстиги, вандали щороку ухитряються псувати іграшки, а то й викрадати їх.

Нагадаємо, що торік сталася зухвала крадіжка частини гірлянди у вигляді зірки. Тоді зловмисники пошкодили ілюмінацію ялинки і вже надалі вона сяяла не так яскраво.

Також за гроші міста комунальники планують придбати ілюмінацію, яку хочуть розмістити на існуючих опорах вуличного освітлення від вулиці Смірнова до Театральної (центр міста).

А засяє головна ялинка Ковеля 19 грудня на Святого Миколая.
У Ковелі прикрашають головну ялинку міста. ФОТО
У Ковелі прикрашають головну ялинку міста. ФОТО
У Ковелі прикрашають головну ялинку міста. ФОТО
У Ковелі прикрашають головну ялинку міста. ФОТО

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Теги: Ковель, ялинка
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