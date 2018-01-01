На місці колишнього фонтану у центрі Луцька встановлять арт-об'єкт. ФОТО





Про це розповіла керівник департаменту культури Луцької міськради Тетяна Гнатів, пише



Зараз на місці колишнього фонтану комунальники проводять ремонтні роботи.



«Це арт-об’єкт «Різдвяна казка». Над ним працюють художники нашого міста. Це буде подарунок лучанам до свята Миколая. Ми презентуємо його 19 грудня», – розповіла вона.



Директор департаменту ЖКГ Юрій Крась повідомив, що це має бути інсталяція із підсвіткою та скульптурами.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на Театральному майдані встановлять арт-об'єкт «Різдвяна казка».Про це розповіла керівник департаменту культури Луцької міськради, пише Перший Зараз на місці колишнього фонтану комунальники проводять ремонтні роботи.«Це арт-об’єкт «Різдвяна казка». Над ним працюють художники нашого міста. Це буде подарунок лучанам до свята Миколая. Ми презентуємо його 19 грудня», – розповіла вона.Директор департаменту ЖКГповідомив, що це має бути інсталяція із підсвіткою та скульптурами.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію