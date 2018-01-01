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На місці колишнього фонтану у центрі Луцька встановлять арт-об'єкт. ФОТО

На місці колишнього фонтану у центрі Луцька встановлять арт-об'єкт. ФОТО
У Луцьку на Театральному майдані встановлять арт-об'єкт «Різдвяна казка».

Про це розповіла керівник департаменту культури Луцької міськради Тетяна Гнатів, пише Перший.

Зараз на місці колишнього фонтану комунальники проводять ремонтні роботи.

«Це арт-об’єкт «Різдвяна казка». Над ним працюють художники нашого міста. Це буде подарунок лучанам до свята Миколая. Ми презентуємо його 19 грудня», – розповіла вона.

Директор департаменту ЖКГ Юрій Крась повідомив, що це має бути інсталяція із підсвіткою та скульптурами.
На місці колишнього фонтану у центрі Луцька встановлять арт-об'єкт. ФОТО
На місці колишнього фонтану у центрі Луцька встановлять арт-об'єкт. ФОТО
На місці колишнього фонтану у центрі Луцька встановлять арт-об'єкт. ФОТО
На місці колишнього фонтану у центрі Луцька встановлять арт-об'єкт. ФОТО
На місці колишнього фонтану у центрі Луцька встановлять арт-об'єкт. ФОТО

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Теги: свято, Луцьк, арт-об'єкт
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Село кайфує.
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