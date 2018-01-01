На місці колишнього фонтану у центрі Луцька встановлять арт-об'єкт. ФОТО
Сьогодні, 13:20
У Луцьку на Театральному майдані встановлять арт-об'єкт «Різдвяна казка».
Про це розповіла керівник департаменту культури Луцької міськради Тетяна Гнатів, пише Перший.
Зараз на місці колишнього фонтану комунальники проводять ремонтні роботи.
«Це арт-об’єкт «Різдвяна казка». Над ним працюють художники нашого міста. Це буде подарунок лучанам до свята Миколая. Ми презентуємо його 19 грудня», – розповіла вона.
Директор департаменту ЖКГ Юрій Крась повідомив, що це має бути інсталяція із підсвіткою та скульптурами.
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Про це розповіла керівник департаменту культури Луцької міськради Тетяна Гнатів, пише Перший.
Зараз на місці колишнього фонтану комунальники проводять ремонтні роботи.
«Це арт-об’єкт «Різдвяна казка». Над ним працюють художники нашого міста. Це буде подарунок лучанам до свята Миколая. Ми презентуємо його 19 грудня», – розповіла вона.
Директор департаменту ЖКГ Юрій Крась повідомив, що це має бути інсталяція із підсвіткою та скульптурами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Село кайфує.
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