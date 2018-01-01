На волинському пункті пропуску у білоруса знайшли холодну зброю





Зазначається що в автомобілі марки КІА, яким керував 33-річний білорус, жителя міста Брест, виявили та вилучили мисливський ніж, - пише



Слідчі поліцейські за вказаними матеріалами інформацію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.263 КК України (незаконне поводження зі зброєю).



Вилучений ніж направили для проведення експертизи.



Головне фото – ілюстративне.

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