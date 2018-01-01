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На волинському пункті пропуску у білоруса знайшли холодну зброю

На волинському пункті пропуску у білоруса знайшли холодну зброю
У пункті пропуску «Пулемець» прикордонники в авто білоруса виявили холодну зброю.

Зазначається що в автомобілі марки КІА, яким керував 33-річний білорус, жителя міста Брест, виявили та вилучили мисливський ніж, - пише Район.in.ua.

Слідчі поліцейські за вказаними матеріалами інформацію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.263 КК України (незаконне поводження зі зброєю).

Вилучений ніж направили для проведення експертизи.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: кордон, ніж, білорус
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