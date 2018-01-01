У Луцьку через аварію на Рівненській – ускладнений рух. ФОТО
Сьогодні, 13:40
У Луцьку на вулиці Рівненській зіткнулись вантажівка Tata та легковик Volkswagen.
ДТП трапилась в обідню пору 14 грудня, - пишуть Волинські Новини.
Здійснюючи поворот з вулиці Рівненської на вулицю Електроапаратну відбулося зіткнення вантажівки та легковика.
Автівки отримали значні механічні ушкодження. У легковика пошкоджене крило та скло з водійської сторони.
Рух цією ділянкою дороги ускладнений. На місці аварії працює патрульна поліція.
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ДТП трапилась в обідню пору 14 грудня, - пишуть Волинські Новини.
Здійснюючи поворот з вулиці Рівненської на вулицю Електроапаратну відбулося зіткнення вантажівки та легковика.
Автівки отримали значні механічні ушкодження. У легковика пошкоджене крило та скло з водійської сторони.
Рух цією ділянкою дороги ускладнений. На місці аварії працює патрульна поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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