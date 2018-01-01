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У Луцьку через аварію на Рівненській – ускладнений рух. ФОТО

У Луцьку через аварію на Рівненській – ускладнений рух. ФОТО
У Луцьку на вулиці Рівненській зіткнулись вантажівка Tata та легковик Volkswagen.

ДТП трапилась в обідню пору 14 грудня, - пишуть Волинські Новини.

Здійснюючи поворот з вулиці Рівненської на вулицю Електроапаратну відбулося зіткнення вантажівки та легковика.

Автівки отримали значні механічні ушкодження. У легковика пошкоджене крило та скло з водійської сторони.

Рух цією ділянкою дороги ускладнений. На місці аварії працює патрульна поліція.

У Луцьку через аварію на Рівненській – ускладнений рух. ФОТО
У Луцьку через аварію на Рівненській – ускладнений рух. ФОТО
У Луцьку через аварію на Рівненській – ускладнений рух. ФОТО
У Луцьку через аварію на Рівненській – ускладнений рух. ФОТО
У Луцьку через аварію на Рівненській – ускладнений рух. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк, Рівненська
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