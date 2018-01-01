У Луцьку через аварію на Рівненській – ускладнений рух. ФОТО





ДТП трапилась в обідню пору 14 грудня, - пишуть



Здійснюючи поворот з вулиці Рівненської на вулицю Електроапаратну відбулося зіткнення вантажівки та легковика.



Автівки отримали значні механічні ушкодження. У легковика пошкоджене крило та скло з водійської сторони.



Рух цією ділянкою дороги ускладнений. На місці аварії працює патрульна поліція.





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