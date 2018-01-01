Показали, як на Волині знімають відомий фільм. ФОТО
Сьогодні, 14:06
У Турійському районі на Волині знімають другу частину фільму «Червоний».
Фотографії на своїй сторінці у Facebook виклав режисер фільму Заза Буадзе.
Нагадаємо, що на Волині знімають другу частину відомого фільму «Червоний».
«Червоний. Без лінії фронту» The set», – йдеться у дописі.
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Фотографії на своїй сторінці у Facebook виклав режисер фільму Заза Буадзе.
Нагадаємо, що на Волині знімають другу частину відомого фільму «Червоний».
«Червоний. Без лінії фронту» The set», – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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