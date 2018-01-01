Показали, як на Волині знімають відомий фільм. ФОТО





Фотографії на своїй сторінці у Facebook виклав режисер фільму Заза Буадзе.



Нагадаємо, що



«Червоний. Без лінії фронту» The set», – йдеться у дописі.



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