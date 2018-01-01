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Показали, як на Волині знімають відомий фільм. ФОТО

Показали, як на Волині знімають відомий фільм. ФОТО
У Турійському районі на Волині знімають другу частину фільму «Червоний».

Фотографії на своїй сторінці у Facebook виклав режисер фільму Заза Буадзе.

Нагадаємо, що на Волині знімають другу частину відомого фільму «Червоний».

«Червоний. Без лінії фронту» The set», – йдеться у дописі.

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Теги: фільм, Червоний, зйомка, Волинь
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