У Луцьку запустять нове радіо
Сьогодні, 18:20
У Луцьку з'явиться нове місцеве радіо.
Про це повідомили на сторінці "Луцьке радіо".
"Зараз ми активно працюємо над запуском нового радіо для Луцька. У планах зробити хвилю, яка стане частиною міста, щоденним ритуалом для лучан. Кожен з вас зможе долучитися до її створення своїми порадами, ідеями, проектами, грошима чи навіть добрим словом", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили на сторінці "Луцьке радіо".
"Зараз ми активно працюємо над запуском нового радіо для Луцька. У планах зробити хвилю, яка стане частиною міста, щоденним ритуалом для лучан. Кожен з вас зможе долучитися до її створення своїми порадами, ідеями, проектами, грошима чи навіть добрим словом", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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