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У Луцьку запустять нове радіо

У Луцьку запустять нове радіо
У Луцьку з'явиться нове місцеве радіо.

Про це повідомили на сторінці "Луцьке радіо".

"Зараз ми активно працюємо над запуском нового радіо для Луцька. У планах зробити хвилю, яка стане частиною міста, щоденним ритуалом для лучан. Кожен з вас зможе долучитися до її створення своїми порадами, ідеями, проектами, грошима чи навіть добрим словом", - йдеться у повідомленні.


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Теги: радіо, Луцьк
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