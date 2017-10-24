У Луцьку запустять нове радіо





Про це повідомили на сторінці "Луцьке радіо".



"Зараз ми активно працюємо над запуском нового радіо для Луцька. У планах зробити хвилю, яка стане частиною міста, щоденним ритуалом для лучан. Кожен з вас зможе долучитися до її створення своїми порадами, ідеями, проектами, грошима чи навіть добрим словом", - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку з'явиться нове місцеве радіо.Про це повідомили на сторінці "Луцьке радіо"."Зараз ми активно працюємо над запуском нового радіо для Луцька. У планах зробити хвилю, яка стане частиною міста, щоденним ритуалом для лучан. Кожен з вас зможе долучитися до її створення своїми порадами, ідеями, проектами, грошима чи навіть добрим словом", - йдеться у повідомленні.

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