Біля Луцька на переході збили дитину. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 14:28
У селі Піддубці, що неподалік Луцька, на пішохідному переході збили дитину.
Про це у Facebook написала журналістка Оксана Петрук.
"У Піддубцях на пішохідному переході авто збило дитину", -написала вона.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost цю інформацію підтвердили у прес-службі волинської поліції.
Так, на лінію служби "102" поліції надійшло повідомлення про ДТП на автодорозі в селі Піддубці Луцького району, де постраждала дитина.
На місці працює слідчо-оперативна група. Згодом стало відомо, що дитина загинула.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття рідним.
Фото ілюстативне
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Про це у Facebook написала журналістка Оксана Петрук.
"У Піддубцях на пішохідному переході авто збило дитину", -написала вона.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost цю інформацію підтвердили у прес-службі волинської поліції.
Так, на лінію служби "102" поліції надійшло повідомлення про ДТП на автодорозі в селі Піддубці Луцького району, де постраждала дитина.
На місці працює слідчо-оперативна група. Згодом стало відомо, що дитина загинула.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття рідним.
Фото ілюстативне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Дитину збило на смерть. Співчуття батькам і рідним. Це біда
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