Українців попередили про наближення сильних морозів
Сьогодні, 18:00
Рятувальники попередили про вторгнення арктичного повітря упродовж 18-21 грудня.
Про це повідомляє УНН.
“Протягом 18-21 грудня в Україні очікується зниження температури: вночі 10-15°, 20 грудня на північному сході до 20° морозу, вдень 5-11° морозу, у південних та західних областях вночі 6-11°, вдень 1-7° морозу. Переважно без опадів”, — йдеться у повідомленні.
Перед цим упродовж 15-17 грудня очікується температурний режим близький та дещо вищий за норму.
Мінімальна температура цими днями вночі становитиме переважно 3-8° морозу; максимальна температура вдень — 1-6 морозу; на північному сході України вночі 9-14°, вдень 3-8° морозу; у південних областях та на Закарпатті вночі 1-5° морозу, вдень близько 0°.
“Істотних опадів не передбачається, лише в західних областях помірний сніг. Серед небезпечних явищ — на 16 грудня у південних областях прогнозується посилення вітру до 15-20 м/с”, — зазначають у ДСНС.
У період з 22 по 31 грудня в Україні очікується потепління. Переважаюча мінімальна температура вночі 0-6 морозу, максимальна температура вдень від 1° морозу до 3° тепла, на півдні та сході 2-7° тепла.
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Про це повідомляє УНН.
“Протягом 18-21 грудня в Україні очікується зниження температури: вночі 10-15°, 20 грудня на північному сході до 20° морозу, вдень 5-11° морозу, у південних та західних областях вночі 6-11°, вдень 1-7° морозу. Переважно без опадів”, — йдеться у повідомленні.
Перед цим упродовж 15-17 грудня очікується температурний режим близький та дещо вищий за норму.
Мінімальна температура цими днями вночі становитиме переважно 3-8° морозу; максимальна температура вдень — 1-6 морозу; на північному сході України вночі 9-14°, вдень 3-8° морозу; у південних областях та на Закарпатті вночі 1-5° морозу, вдень близько 0°.
“Істотних опадів не передбачається, лише в західних областях помірний сніг. Серед небезпечних явищ — на 16 грудня у південних областях прогнозується посилення вітру до 15-20 м/с”, — зазначають у ДСНС.
У період з 22 по 31 грудня в Україні очікується потепління. Переважаюча мінімальна температура вночі 0-6 морозу, максимальна температура вдень від 1° морозу до 3° тепла, на півдні та сході 2-7° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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