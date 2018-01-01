Повідомили, коли лучанам передадуть Вифлеємський вогонь миру

У Луцьку на Театральному майдані 19 грудня пластуни розпочнуть передріздвяну традицію поширення Вифлеємського вогню миру.Завершиться поширення вогню традиційно, 6 січня, - у переддень Різдва Христового, - інформує прес-служба Національної скаутської організації України "ПЛАСТ".До цього моменту члени скаутської організації “Пласт” передаватимуть Вогонь у лікарні, геріатричний центр, громадам міста, церкви, костели різних конфесіях, міській раді, а також військову частину та госпіталь.Вифлеємський вогонь миру - це символічний вогонь, який скаути привозять з місця народження Ісуса Христа у Вифлеємі та поширюють по всьому світу. Пластуни беруть участь у цій міжнародній акції вже 22 рік поспіль, традицію започаткували австрійські скаути у 1984 році.