На Волині п'яний священик «на бляхах» спричинив аварію, – соцмережі. ФОТО

У Володимирі-Волинському на перехресті вулиць Ковельської та Княгині Ольги сталася ДТП.Про це на своїй сторінці у Facebook написавВін зазначив, що аварія трапилась 13 грудня.«Люди розповіли, що автомобіль марки Шкода їхав по вул. Ковельській. Перед ним зі сторони вул. Кн. Ольги автомобіль марки Мерседес почав робити розворот. Водій Шкоди задля уникнення ДТП вивернув кермо вправо, але Мерседес його всеодно догнав.Збоку стоять два водії. Водій Шкоди - військовий молодий хлопчина (років 30). Водій мерседеса - високий (тяжик) старший чоловік», – пише волинянин.Чоловік зауважив, що почув різкий запах алкоголю.«Військовий говорить, що пропонує водію Мерседеса щоб той відшкодував завдані збитки на місці без виклику поліції, але той в свою чергу сказав, що гроші дасть завтра/післязавтра. Запитую у водія Мерседеса чи може хтось з рідних привезти гроші. Водій Мерседеса на всі питання говорить протяжне "нууу".Дивлюсь, а він і сказати нічого не може, і хитається на ногах. Підходжу до нього ближче і чую, що той запах алкоголю йде саме від нього. По-народному кажучи "п'яний в драбадан"», – йдеться у дописі.Згодом на місце ДТП прибули знайомі водії Skoda, які допомагали вирішити питання на користь останнього.Також Тарас Сватко зазначив, що до того часу ніхто поліцію не викликав, то ж він сам подзвонив на "102".Люди, які проходили повз, розповіли, що водій Mercedes – отець Юрій з собору Різдва Христового.Автор допису зауважив, що учасників ДТП повезли до лікарні на освідування. Спершу освідували водія Skoda – драгер показав "0.00". За півгодини запропонували пройти освідування водію Mercedes, але той відмовився.«Батюшка вже почав трішки говорити і став вимагати незалежну експертизу крові. Лікар сказав, що такого немає.Лікар закінчив заповняти акт і відпустив батюшку. Я поцікавився яке заключення написав лікар і чи перебуває особа в стані сп'яніння. Лікар відмовився давати коментарі і почав бігати туди-сюди по лікарні.Як виявилось, в заключенні не описано ознак сп'яніння особи (запах алкоголю з ротової порожнини, нестійка ходьба, в'яла мова та ін.), а лише зазначено, що від огляду відмовився.Ми з військовими апелювали до лікаря, але тому було всерівно. Військові сказали, що цього так не залишать і будуть звертатись до головного лікаря. Ще якийсь місцевий охоронець почав нас виганяти з приміщення лікарні, але він швидко зрозумів, що вчиняє неправильно.Незважаючи на все поліція склала протокол за ст. 130 КУпАП на святого отця.Далі буде суд», – резюмував Тарас Сватко.