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Лікар Валіхновський вирізав з шиї жінки 8 кілограмів жиру. ВІДЕО

Лікар Валіхновський вирізав з шиї жінки 8 кілограмів жиру. ВІДЕО
Волинський хірург Ростислав Валіхновський разом зі своєю командою провів 4 операції над жінкою, яка страждала на рідкісну хворобу.

Відео програми «Цієї миті рік потому» лікар виклав на своїй сторінці у Facebook.

В рамках проекту «Цієї миті рік потому» телеканал СТБ прооперували Тетяну Соколовську, якій з молодого віку був встановлений рідкісний діагноз - хвороба Маделунга.

Хвороба, яка проявлялася значним розростанням жирової тканини (ліпоматоз) в ділянках грудної клітки, спини, задньої поверхні шиї, плечових суглобів. Команда Valikhnovski Surgery Institute провела етапне хірургічне лікування, яке включало ліпосакцію та хірургічне видалення множинних ліпом.

«Дякую Тарас Валіхновський за професійну та невтомну роботу. Пишаюся!» – йдеться у дописі.


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Теги: операція, лікар, Ростислав Валіхновський
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