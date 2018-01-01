Скільки платитимуть за харчування дошкільнят у Любешівському районі





Так, вартість харчування одного вихованця закладу дошкільної освіти на день складатиме 19,10 грн, - пише



При цьому розмір плати для батьків або осіб, які їх замінюють, за це складатиме 100 відсотків від встановленої вартості харчування на день. Оплата здійснюватиметься за дні відвідування дитиною закладу дошкільної освіти.



Наполовину менше (50%) платитимуть батьки, які мають трьох і більше дітей. Натомість отримуватимуть безкоштовне харчування діти із сімей, які одержують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», діти-інваліди, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-сироти, діти учасників АТО (Операції об’єднаних сил), які на даний момент перебувають в зоні проведення Операції об’єднаних сил; діти, батьки яких загинули в зоні проведення АТО (ООС).



А ось вартість учнів 1-4 класів Любешівського району, котрі не мають статусу згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», становитиме 6,30 грн. на одну дитину в день. Звільняються від плати за харчування батьки або особи, які їх замінюють, за категоріями дітей, які підпадають під дію вищеназваного закону.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любешівському районі визначили вартість харчування дошкільнят та учнів молодших класів на 2019 рік.Так, вартість харчування одного вихованця закладу дошкільної освіти на день складатиме 19,10 грн, - пише Нове життя При цьому розмір плати для батьків або осіб, які їх замінюють, за це складатиме 100 відсотків від встановленої вартості харчування на день. Оплата здійснюватиметься за дні відвідування дитиною закладу дошкільної освіти.Наполовину менше (50%) платитимуть батьки, які мають трьох і більше дітей. Натомість отримуватимуть безкоштовне харчування діти із сімей, які одержують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», діти-інваліди, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-сироти, діти учасників АТО (Операції об’єднаних сил), які на даний момент перебувають в зоні проведення Операції об’єднаних сил; діти, батьки яких загинули в зоні проведення АТО (ООС).А ось вартість учнів 1-4 класів Любешівського району, котрі не мають статусу згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», становитиме 6,30 грн. на одну дитину в день. Звільняються від плати за харчування батьки або особи, які їх замінюють, за категоріями дітей, які підпадають під дію вищеназваного закону.

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