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Подарунки за платежі і перекази дарує ПриватБанк та Mastercard*

Подарунки за платежі і перекази дарує ПриватБанк та Mastercard*
Клієнти ПриватБанку, власники картки Mastercard, мають можливість стати володарем крутих подарунків.iPhone 8, Apple Watch 3 серії або отримати додаткові подарунки. Термокухлі, рюкзаки чи Power Bank стануть приємним доповненням до зручних та безпечних платежів у ПриватБанку. Акція триває з 5 грудня 2018 по 5 квітня 2019 року.

За умовами акції для участі необхідно надіслати та/або отримати міжнародні перекази на суму від $50 (екв.) з карткою Mastercard через будь-який канал банку або оплатити карткою Mastercard від трьох покупок у звичайних або онлайн-магазинах. Для участі в акції реєстрація не потрібна.

Подарунки будуть розігруватись в кілька етапів:

Перший етап 05.12.2018-04.01.2019

Розігруються: iPhone 8 – 1 шт.; Apple Watch 3 серії – 1 шт.; додаткові подарунки – 25 шт. (рюкзаки, Power Bank, термокухлі).

Другий етап 05.01.2019–04.02.2019

Розігруються: Apple Watch 3 серії – 1 шт.; додаткові подарунки – 25 шт. (рюкзаки, Power Bank, термокухлі).

Третій етап 05.02.2019–04.03.2019

Розігруються: Apple Watch 3 серії – 1 шт.; додаткові подарунки – 25 шт. (рюкзаки, Power Bank, термокухлі).

Четвертий етап 05.03.2019–05.04.2019

Розігруються: Apple Watch 3 серії – 1 шт.; додаткові подарунки – 25 шт. (рюкзаки, Power Bank, термокухлі).

До участі в акції допускаються фізичні особи – громадяни України, яким на момент участі в акції виповнилося 16 років (обов’язково з наявністю ІПН). З переможцями акції зв’яжуться представники ПриватБанку й повідомлять про виграш.

Разом з тим в банку наголошують, що, оплачуючи послуги в онлайн-магазинах, варто пам'ятати про безпеку та конфіденційність особистих даних. Для уникнення можливого розповсюдження даних карти та банківського рахунку, що можуть потрапити до шахраїв, клієнти ПриватБанку можуть ознайомитись з детальною інструкцією “Як зручно та безпечно купувати і Інтернеті” та скористатись спеціально розробленою процедурою навчання, де кожен власник карти може здійснити тестову покупку та переконатись у безпеці та прозорості сервісу.


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Теги: подарунки, ПриватБанк
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