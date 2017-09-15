Український бренд випустив серію милих екогорняток. ФОТО

Український бренд "Тут і тепер" випустив колекцію еко-горняток, аби допомогти відновити дубові та соснові ліси у Цуманській пущі, що на Волині.Про це йдеться на сторінці бренду."Готовий перший тираж ЕКОЧАШОК. Тих, що так сподобались вам восени. Для маркетингу було б добре написати “Чашка, що рятує Планету! Купи 100 штук”. Тільки жоден посуд ще не врятував жодного навіть найменшого небесного тіла. А ці просто більш еко-дружні за аналогічні керамічні вироби. Ну і звісно в мільйон раз кращі за одноразові стаканчики, але ви в курсі", - йдеться у повідомленні.Отже, що “такого” в цих екочашках? Виробник пояснює, вони згончарені вручну на механічному гончарному колі із місцевої сертифікованої глини.Горнятка вкриті переробленими безсвинцевими глазурями, а випалені в енергофективній печі в один випал замість традиційних двох.І чи не найголовніше - 10% від вартості піде на відновлення дубових і соснових лісів у Ківерцівському національному природному парку "Цуманська пуща" у Волинській області.А ще горнятка мають три ніжки і це мило.