вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Маленьких лучан кличуть на новорічну виставу у «Промінь»*

Маленьких лучан кличуть на новорічну виставу у «Промінь»*
У луцькому «Промені» 28 грудня відбудеться передноворічна вистава для діток «Щенята рятують новий рік».

"Зовсім не секрет, що відважні щенята-рятувальники із щенячого патрулю завжди і будь-кому готові прийти на допомогу - серед врятованих ними кого тільки не було! Але, як і інші малюки, щенята дуже чекають Нового року і готуються його святкувати: прикрашають свої будинки в Бухті Пригод. Напевно, за декілька днів до свята нікого не доведеться рятувати - можна відмінно повеселитися і не думати про роботу", - йдеться в анонсі до вистави.

Про те як щенята рятуватимуть Новий рік дізнаєтеся, відвідавши виставу для дітей «Щенячий патруль рятує Новий рік».

Тож, подаруйте дітям незабутнє новорічне свято.

Тривалість вистави - 50-55 хв.
Вік: 2-10 років

Квитки можна придбати за посиланням: http://bit.ly/2qWmBBv

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Промінь, вистава
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Звільнена зі скандалом директорка школи села Озеро залишиться на посаді вчителя
Опублікували тревел-шоу про Луцьк від творців «Орла і Решки». ВІДЕО
Туманно-сіра краса у Луцьку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сидів поруч з тілом безхатька: зворушлива історія про пса з Рівного
Сьогодні, 17:38
У Луцьку вшанували подвиг ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС
Сьогодні, 17:15
Маленьких лучан кличуть на новорічну виставу у «Промінь»*
Сьогодні, 17:01
Український бренд випустив серію милих екогорняток, щоб врятувати волинські ліси. ФОТО
Сьогодні, 16:52
Під Луцьком на смерть збили дитину: деталі трагедії
Сьогодні, 16:36
Схожі новини
Імпровізована вистава «Сексуальне чтиво» у Промені Імпровізована вистава «Сексуальне чтиво» у Промені
29 вересень, 17:28
У «Промені» – дві вистави «Чорного квадрату»* У «Промені» – дві вистави «Чорного квадрату»*
18 вересень, 16:12
У РЦ «Промінь» - екстравагантна вистава для дорослих* У РЦ «Промінь» - екстравагантна вистава для дорослих*
26 березень, 20:15
Лучан кличуть на новорічні майстер-класи від «Смугастого носорога»* Лучан кличуть на новорічні майстер-класи від «Смугастого носорога»*
13 грудень, 18:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Двоє волинян потрапили «на гачок» інтернет-шахраїв
Сьогодні, 17:50
 0
Три полігони на Волині уже не здатні приймати сміття
Сьогодні, 17:45
 0
Рада розвитку Турійщини: результати та перспективи району
Сьогодні, 17:44
 0
Сидів поруч з тілом безхатька: зворушлива історія про пса з Рівного
Сьогодні, 17:38
 0
У Луцьку вшанували подвиг ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС
Сьогодні, 17:15
 0
Медіа
відео
1/8