Маленьких лучан кличуть на новорічну виставу у «Промінь»*
Сьогодні, 17:01
У луцькому «Промені» 28 грудня відбудеться передноворічна вистава для діток «Щенята рятують новий рік».
"Зовсім не секрет, що відважні щенята-рятувальники із щенячого патрулю завжди і будь-кому готові прийти на допомогу - серед врятованих ними кого тільки не було! Але, як і інші малюки, щенята дуже чекають Нового року і готуються його святкувати: прикрашають свої будинки в Бухті Пригод. Напевно, за декілька днів до свята нікого не доведеться рятувати - можна відмінно повеселитися і не думати про роботу", - йдеться в анонсі до вистави.
Про те як щенята рятуватимуть Новий рік дізнаєтеся, відвідавши виставу для дітей «Щенячий патруль рятує Новий рік».
Тож, подаруйте дітям незабутнє новорічне свято.
Тривалість вистави - 50-55 хв.
Вік: 2-10 років
Квитки можна придбати за посиланням: http://bit.ly/2qWmBBv
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"Зовсім не секрет, що відважні щенята-рятувальники із щенячого патрулю завжди і будь-кому готові прийти на допомогу - серед врятованих ними кого тільки не було! Але, як і інші малюки, щенята дуже чекають Нового року і готуються його святкувати: прикрашають свої будинки в Бухті Пригод. Напевно, за декілька днів до свята нікого не доведеться рятувати - можна відмінно повеселитися і не думати про роботу", - йдеться в анонсі до вистави.
Про те як щенята рятуватимуть Новий рік дізнаєтеся, відвідавши виставу для дітей «Щенячий патруль рятує Новий рік».
Тож, подаруйте дітям незабутнє новорічне свято.
Тривалість вистави - 50-55 хв.
Вік: 2-10 років
Квитки можна придбати за посиланням: http://bit.ly/2qWmBBv
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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