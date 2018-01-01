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У Луцьку вшанували подвиг ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС

У Луцьку вшанували подвиг ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС
У Луцьку сьогодні, 14 грудня, у День вшанування ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, на Меморіалі Вічної Слави поклали квіти до пам’ятника «Жертвам Чорнобильської катастрофи».

Вклонитися пам’яті загиблих ліквідаторів прийшли їхні побратими, небайдужі жителі, а також представники влади, - інформує прес-служба Волинської ОДА.

Зазначається, що 3,5 тисяч волинян ціною власного життя та здоров’я, кинулися в пекло найстрашнішої техногенної аварії ХХ століття. З них нині залишилося в живих лише трохи більше 2-ох тисяч.

Більше трьох десятків років минуло, однак незмінним залишається лише одне – найглибша повага і вдячність людям, які закрили собою світ від атомного лиха.

"Ця трагедія забрала життя багатьох людей, завдала шкоди здоров’ю мільйонів українців. На превеликий жаль, її наслідки ще відчуватимуть на собі майбутні покоління. Глибоко вдячні всім учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, які виявили героїзм, самовідданість та мужність в тих екстремальних обставинах. Низько схиляємо голови перед ними і з особливим почуттям їх вшановуємо. Велика Вам подяка і низький доземний уклін, – зауважила заступник голови облдержадміністрації Світлана Мишковець.

У Луцьку вшанували подвиг ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС
У Луцьку вшанували подвиг ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС
У Луцьку вшанували подвиг ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС

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Теги: Луцьк, вшанування, ЧАЕС
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