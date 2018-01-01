Зимова рибалка на Шацьких озерах: як і що можна ловити
Сьогодні, 18:38
В зимовий період на водоймах Шацького національного природного парку розпочинається спортивно-любительський лов риби.
Про це повідомили у Шацькому національному природному парку, що лов риби дозволяється на озерах: Світязь, Велике Чорне, Люцимер, Пулемецьке, Острів'янське, Луки-Перемут зимовими вудками з блешнею вертикального блестіння, мормишкою, наживними і живцевими снастями із загальною кількістю гачків не більше трьох на одного рибалку.
Протягом дня вилов риби не повинен перевищувати 5 кг на одного риболова, крім однієї рибини, яка перевищує цю вагу. Лов дозволяється лише в світлу пору доби.
При лові громадяни повинні мати при собі дозвіл на відлов риби (відловочний квиток) та документи, які засвідчують особу.
Також у парку розповіли, що забороняється:
- вилов цінних видів риби менше таких розмірів (в см): лящ – 26 ; судак – 42; короп – 25; щука – 35; сазан – 35.
- застосування живців на риболовних снастях із вищеперерахованих цінних видів риб;
- проводити лов риби на зимувальних ямах.
Нагадуємо, що вилов риби проводиться лише по відловочних квитках, які можна придбати в Світязькому, Пульмівському та Мельниківському лісництвах.
"Пам'ятайте, що можна сміливо виходити на лід, якщо його товщина дорівнює не менше 7 см, але гарантованою товщиною вважається товщина льоду від 10-ти сантиметрів. Будьте обережні, дотримуйтеся правил техніки безпеки, не виходьте на тонку кригу!" - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у Шацькому національному природному парку, що лов риби дозволяється на озерах: Світязь, Велике Чорне, Люцимер, Пулемецьке, Острів'янське, Луки-Перемут зимовими вудками з блешнею вертикального блестіння, мормишкою, наживними і живцевими снастями із загальною кількістю гачків не більше трьох на одного рибалку.
Протягом дня вилов риби не повинен перевищувати 5 кг на одного риболова, крім однієї рибини, яка перевищує цю вагу. Лов дозволяється лише в світлу пору доби.
При лові громадяни повинні мати при собі дозвіл на відлов риби (відловочний квиток) та документи, які засвідчують особу.
Також у парку розповіли, що забороняється:
- вилов цінних видів риби менше таких розмірів (в см): лящ – 26 ; судак – 42; короп – 25; щука – 35; сазан – 35.
- застосування живців на риболовних снастях із вищеперерахованих цінних видів риб;
- проводити лов риби на зимувальних ямах.
Нагадуємо, що вилов риби проводиться лише по відловочних квитках, які можна придбати в Світязькому, Пульмівському та Мельниківському лісництвах.
"Пам'ятайте, що можна сміливо виходити на лід, якщо його товщина дорівнює не менше 7 см, але гарантованою товщиною вважається товщина льоду від 10-ти сантиметрів. Будьте обережні, дотримуйтеся правил техніки безпеки, не виходьте на тонку кригу!" - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Лікар Валіхновський вирізав з шиї жінки 8 кілограмів жиру. ВІДЕО
Сьогодні, 19:14
У кінотеатрі Multiplex — допрем’єрні покази фільму «Бамблбі»*
Сьогодні, 19:00
Зимова рибалка на Шацьких озерах: як і що можна ловити
Сьогодні, 18:38
У Луцьку запустять нове радіо
Сьогодні, 18:20
Що цікавого буде у Луцьку в День святого Миколая
Сьогодні, 18:08
Медіа