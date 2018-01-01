Зимова рибалка на Шацьких озерах: як і що можна ловити

В зимовий період на водоймах Шацького національного природного парку розпочинається спортивно-любительський лов риби.Про це повідомили у Шацькому національному природному парку, що лов риби дозволяється на озерах: Світязь, Велике Чорне, Люцимер, Пулемецьке, Острів'янське, Луки-Перемут зимовими вудками з блешнею вертикального блестіння, мормишкою, наживними і живцевими снастями із загальною кількістю гачків не більше трьох на одного рибалку.Протягом дня вилов риби не повинен перевищувати 5 кг на одного риболова, крім однієї рибини, яка перевищує цю вагу. Лов дозволяється лише в світлу пору доби.При лові громадяни повинні мати при собі дозвіл на відлов риби (відловочний квиток) та документи, які засвідчують особу.Також у парку розповіли, що забороняється:- вилов цінних видів риби менше таких розмірів (в см): лящ – 26 ; судак – 42; короп – 25; щука – 35; сазан – 35.- застосування живців на риболовних снастях із вищеперерахованих цінних видів риб;- проводити лов риби на зимувальних ямах.Нагадуємо, що вилов риби проводиться лише по відловочних квитках, які можна придбати в Світязькому, Пульмівському та Мельниківському лісництвах."Пам'ятайте, що можна сміливо виходити на лід, якщо його товщина дорівнює не менше 7 см, але гарантованою товщиною вважається товщина льоду від 10-ти сантиметрів. Будьте обережні, дотримуйтеся правил техніки безпеки, не виходьте на тонку кригу!" - йдеться у повідомленні.