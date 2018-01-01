Три полігони на Волині уже не здатні приймати сміття
Сьогодні, 17:45
На Волині переповнені полігони для сміття.
Про це йшла мова під час засідання екологічної комісії Волинської облради, - пише ВолиньUA.
Заступник начальника управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації Вікторія Тимощук розповіла, що в області зараз функціонує 11 полігонів, з яких 8 ще спроможні кілька років приймати сміття, але їх ресурс вичерпується. А три вже переповнені.
"У нас полігони у місті Ковель, Шацьку і Любешові вже не мають можливості приймати сміття. У Ковелі сміття возять на Люблинець. Любешів має проектну докуметацію на новий полігон, але вона вже давня. Цього року Володимир-Волинський полігно отримав 5 млн гривень для розширення полігону. Затримується фінансування розширення полігона у Нововолинську. Там заповненість становить 82%. Також актуальне питання сміття для Луцька. Сміттєпереробний завод не побудований, доводиться розширювати полігон у Брищі", - розповіла чиновник.
Крім того, Вікторія Тимощук відзначила засилля в області стихійних сміттєзвалищ.
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Про це йшла мова під час засідання екологічної комісії Волинської облради, - пише ВолиньUA.
Заступник начальника управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації Вікторія Тимощук розповіла, що в області зараз функціонує 11 полігонів, з яких 8 ще спроможні кілька років приймати сміття, але їх ресурс вичерпується. А три вже переповнені.
"У нас полігони у місті Ковель, Шацьку і Любешові вже не мають можливості приймати сміття. У Ковелі сміття возять на Люблинець. Любешів має проектну докуметацію на новий полігон, але вона вже давня. Цього року Володимир-Волинський полігно отримав 5 млн гривень для розширення полігону. Затримується фінансування розширення полігона у Нововолинську. Там заповненість становить 82%. Також актуальне питання сміття для Луцька. Сміттєпереробний завод не побудований, доводиться розширювати полігон у Брищі", - розповіла чиновник.
Крім того, Вікторія Тимощук відзначила засилля в області стихійних сміттєзвалищ.
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