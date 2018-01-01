вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Три полігони на Волині уже не здатні приймати сміття

Три полігони на Волині уже не здатні приймати сміття
На Волині переповнені полігони для сміття.

Про це йшла мова під час засідання екологічної комісії Волинської облради, - пише ВолиньUA.

Заступник начальника управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації Вікторія Тимощук розповіла, що в області зараз функціонує 11 полігонів, з яких 8 ще спроможні кілька років приймати сміття, але їх ресурс вичерпується. А три вже переповнені.

"У нас полігони у місті Ковель, Шацьку і Любешові вже не мають можливості приймати сміття. У Ковелі сміття возять на Люблинець. Любешів має проектну докуметацію на новий полігон, але вона вже давня. Цього року Володимир-Волинський полігно отримав 5 млн гривень для розширення полігону. Затримується фінансування розширення полігона у Нововолинську. Там заповненість становить 82%. Також актуальне питання сміття для Луцька. Сміттєпереробний завод не побудований, доводиться розширювати полігон у Брищі", - розповіла чиновник.

Крім того, Вікторія Тимощук відзначила засилля в області стихійних сміттєзвалищ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: сміття, звалище, полігон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Звільнена зі скандалом директорка школи села Озеро залишиться на посаді вчителя
Опублікували тревел-шоу про Луцьк від творців «Орла і Решки». ВІДЕО
Туманно-сіра краса у Луцьку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Двоє волинян потрапили «на гачок» інтернет-шахраїв
Сьогодні, 17:50
Три полігони на Волині уже не здатні приймати сміття
Сьогодні, 17:45
Рада розвитку Турійщини: результати та перспективи району
Сьогодні, 17:44
Сидів поруч з тілом безхатька: зворушлива історія про пса з Рівного
Сьогодні, 17:38
У Луцьку вшанували подвиг ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС
Сьогодні, 17:15
Схожі новини
Брищенське сміттєзвалище хочуть розширити на 4 гектари Брищенське сміттєзвалище хочуть розширити на 4 гектари
16 липень, 11:46
На Брищенському полігоні шукатимуть новий котлован для відходів На Брищенському полігоні шукатимуть новий котлован для відходів
14 травень, 17:48
Жодного клаптика без сміття: у селі під Луцьком ліс загидили відходами Жодного клаптика без сміття: у селі під Луцьком ліс загидили відходами
10 квітень, 10:24
Брищенський полігон не прийматиме несортоване «чуже сміття» Брищенський полігон не прийматиме несортоване «чуже сміття»
21 березень, 10:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Двоє волинян потрапили «на гачок» інтернет-шахраїв
Сьогодні, 17:50
 0
Три полігони на Волині уже не здатні приймати сміття
Сьогодні, 17:45
 0
Рада розвитку Турійщини: результати та перспективи району
Сьогодні, 17:44
 0
Сидів поруч з тілом безхатька: зворушлива історія про пса з Рівного
Сьогодні, 17:38
 0
У Луцьку вшанували подвиг ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС
Сьогодні, 17:15
 0
Медіа
відео
1/8