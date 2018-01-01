Рада розвитку Турійщини: результати та перспективи району

Відбулася Рада розвитку Турійщини. Тут розповіли про результати кількарічної роботи в районі, а також перспективи.Про це повідомила прес-служба Турійської РДА.Голова районної державної адміністраціїзазначив, що реформа децентралізації докорінно змінила як систему місцевих бюджетів району, так і ресурси відповідних органів місцевого самоврядування.Зокрема, реформа дала можливість прискорити темпи зростання власної ресурсної бази місцевих бюджетів. Якщо у 2015 році обсяг місцевих бюджетів району за власною доходною базою становив близько 23,5 млн. грн, то у 2018 році очікується ріст доходних джерел до 66 млн. гривень. Зокрема, починаючи з 2015 року власні доходи загального фонду місцевих бюджетів щорічно зростали в обсягах не менше 27 відсотків.За словами очільника району, основне джерело наповнення місцевих бюджетів - з податку на доходи фізичних осіб.Загалом річний обсяг надходжень бюджету району (з трансфертами) зріс з 2015 по 2018 роки з 180,1 млн гривень до очікуваних у 2018 році 350,9 млн. гривень або більш як у 1,9 рази. При цьому, значний ріст відбувся протягом останніх двох років.Щорічно, за словами Василишина, зростає і обсяг ресурсів, що передаються району з державного бюджету. Усього з 2015 по 2018 рік місцеві бюджети району отримали більше 703,2 млн. гривень підтримки у вигляді міжбюджетних трансфертів з державного бюджету: це медична, освітня субвенції, субвенції на соціальний захист, субвенція на соціально-економічний розвиток територій, кошти Державного фонду регіонального розвитку, інфраструктурна субвенція обꞌєднаним територіальним громадам, кошти Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, кошти на будівництво та утримання доріг.Так, упродовж 2015-2018 років в районі за кошти Державного фонду регіонального розвитку здійснювалась реалізація 4 інвестиційних проектів на загальну суму 11,4 млн. гривень.Зокрема:- у 2015 році завершено реконструкцію дошкільного навчального закладу № 2 в смт Турійськ загальною кошторисною вартістю 2,4 млн.гривень.У 2017 році реалізовано слідуючі проекти:- реконструкція учбових приміщень ЗОШ І-ІІ ступенів с.Мокрець (освоєно 5,0 млн.грн);- реконструкція приміщення сільської ради під дошкільний навчальний заклад в с.Маковичі (освоєно 1,9 млн.грн.);- реконструкція дитячого навчального закладу №1 «Дзвіночок» в смт Турійськ» (освоєно 2,1 млн.грн).За рахунок коштів субвенції на соціально-економічний розвиток територій впродовж 2015 – 2018 років профінансовано 7 обꞌєктів на загальну суму понад 5,1 млн гривень. Так, здійснено:У 2015 році проведено капітальний ремонт покрівлі в ЗОШ І-ІІ ст. с.Миляновичі із застосуванням утеплюючих матеріалів на суму 244,4 тис.грн.У 2016 році реалізовали такі проекти:- реконструкція шатрової покрівлі в ЗОШ І-ІІІ ступеня в с.Купичів Турійського району (освоєно 1,2 млн.грн.);- капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня в с.Новий Двір (ремонт даху) (освоєно 620,4 тис.грн.);У 2017 році реалізовано слідуючі проекти:- капітальний ремонт терапевтичного відділення Турійської центральної районної лікарні Турійського району Волинської області, освоєно 1,0 млн.гривень;- капітальний ремонт ЗОШ I—II ступенів с. Дуліби (заміна покриття), освоєно 934,698 тис.гривень;- капітальний ремонт клубу в с.Годовичі, освоєно 615,000 тис.гривень.У 2018 році проведено заміну віконних блоків в загальноосвітніх закладах сіл Соловичі, Туропин, Овлочин на суму 532,9 тис.гривень.Також значний обсяг робіт виконано за рахунок коштів обласного і районного бюджетів, зокрема:у 2016 році реалізовано слідуючі проекти:- реконструкція приміщення головного корпусу Луківської лікарської амбулаторії під стаціонарне відділення для постійного проживання в смт Луків (освоєно 1,2 млн.грн.);- капітальний ремонт дитячого садочка «Сонечко» с.Купичів (освоєно 1580,0 тис.грн.);- капітальний ремонт приміщення ЗОШ І-ІІ ст. смт Турійськ (освоєно 218,0 тис.грн.);- капітальний ремонт приміщення ЗОШ І-ІІ ст. с.Миляновичі (освоєно 300,0 тис.грн.);- капітальний ремонт Обенижівського фельшерсько-акушерського пункту (освоєно 261,8 тис.грн.).У 2018 році вже вдалося виконати:- поточний ремонт дошкільного навчального закладу с.Селець -освоєно 500,000 тис.гривень;- утеплення приміщення ЗОШ І-ІІІ ст. с. Бобли – освоєно 400,000 тис.гривень;- утеплення приміщення КОЗ ЗОШ І-ІІІ ст. с. Купичів – освоєно 250,000 тис.гривень;Наголосив Василишин і на тому, що держава дбає про соціальний захист громадян.Пільговики – ветерани війни, учасники бойових дій в Афганістані та інших державах, «чорнобильці», ветерани військової служби, багатодітні та малозабезпечені сім'ї, яких щороку налічувалось понад 5,7 тисяч осіб, отримували пільги та субсидії. Протягом 2015-2018 років видатки державного бюджету спрямовано на виплати соціального характеру у сумі 387,8 млн. гривень.З початку Революції Гідності, неоголошеної війни на Сході України, з'явились нові категорії пільговиків («майданівці», внутрішньо переміщені особи, родини загиблих учасників АТО, особи з інвалідністю внаслідок війни). І Держава і Уряд віднайшли можливості додаткових соціальних гарантій. Сума виділених коштів за 2015–2018 роки становить 1,5 млн. грн., які спрямовано на:- надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг – 784,4 тис.грн.;- виплату одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013р. по 21 лютого 2014р. та особам, які отримали тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі в зазначених акціях – 200,0 тис.грн;- виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення членам сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідам І-ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов – 487,5 тис. грн..Крім того, двом сім'ям загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідів І-ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, купbkb квартири на загальну суму – 1,1 млн.грн. Також кожна сім'я загиблого військовослужбовця, учасника АТО, отримала матеріальну допомогу з держбюджету у розмірі 600,0 тис.грн., з обласного бюджету – 100,0 тис.грн і по 10,0 тис.грн. з районного бюджету.На території району діє районна цільова соціальна програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа. Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок співфінансування коштів з обласного та районного бюджетів. Протягом 2015-2017 років профінансоваkb 510,0 тис.грн., зокрема:- в 2015 році проведено ремонтні роботи в житлі, що належить на праві власності трьом дітям, позбавленим батьківського піклування (с.Бобли);- в 2016 році в с.Дуліби придбано житло соціального призначення особі з числа дітей, позбавлених батьківського піклування.- в 2017 році придбано два соціальні житла для трьох осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в с.Комарів та с.Радовичі.У 2018 році район отримав субвенцію з державного бюджету для придбання житла дітям-сиротам в сумі 280,0 тис.грн. і до кінця року буде придбане житло для дитини-сироти.Аналізуючи структуру видатків бюджету району у 2015 – 2018 роках, Василишин зауважив на збільшенні інвестиційної складової місцевих бюджетів упродовж останніх років, що відбулося завдяки росту ресурсних можливостей місцевих бюджетів та підтримці, що надається з державного бюджету.Загалом обсяг капітальних видатків місцевих бюджетів району збільшився з 5,4 млн. грн у 2015 році до понад 11,6 млн. грн у 2018 році або у 2,1 рази. Одночасно впродовж цих років відбувалося і збільшення поточних витрат бюджету, які зросли з 176,4 млн. грн у 2015 році до понад 338,7 млн. грн у 2018 році, або у 1,9 рази."В нашому районі утворено 2 обꞌєднані територіальні громади і перші вибори голів і депутатів цих рад відбулися у грудні минулого року.Сповідуючи принцип, що обꞌєднані територіальні громади мають бути повноцінними і з точки зору земельних ресурсів, Уряд ініціював земельну децентралізацію.У 2018 році Турійська і Луківська громади, як додатковий ресурс розвитку, отримали у комунальну власність землю сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів загальною площею 1,3 тис га.Одержані в результаті децентралізації повноваження та ресурси надали більше можливостей для розвитку територій, створення сучасної освітньої, медичної, транспортної, житлово-комунальної інфраструктури.Ремонт доріг є пріоритетом для Президента та уряду, адже якщо хочеш, щоб в країну, регіон прийшов інвестор – будуй дороги", - сказав голова РДА.Тож, розвиток доріг складає основу для розвитку всієї інфраструктури вздовж доріг і сприяє розвитку малого та середнього бізнесу та в цілому дає поштовх для розвитку всієї території, а також сприяє наближенню та ефективності надання послуг населенню.З 2015 по 2018 рік в районі відремонтовали дороги загального користування та комунальної власності на суму близько 57,7 млн гривень. Зокрема:- постійно здійснюють ремонт автодороги Ковель-Володимир-Волинський-Жовква окремими ділянками;- ремонт автодороги Луків-Турійськ-Рожище окремими ділянками;- ремонт автодороги Овлочин-Бобли-Ревушки окремими ділянками;- ремонт автодороги Задиби-Клюськ вартістю близько 14 млн. гривень;- ремонт автодороги Ловище-Осьмиговичі-Синявка вартістю близько 3,7 млн.гривень.Орест Василишин також розповів що є низка проектів, які мають надію втілити із залученням інвестицій як за рахунок Державного фонду регіонального розвитку, субвенції на соціально-економічний розвиток так і інших ресурсів.Це такі обꞌєкти:- завершення будівництва учбових приміщень в комунальному опорному закладі "Луківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей";- завершення капітального ремонту та улаштування спортивного майданчика із штучного покриття Турійської ЗОШ І-ІІІ ст.;- завершення реконструкції приміщення головного корпусу Луківської лікарської амбулаторії під стаціонарне відділення для постійного проживання;- капітальний ремонт шатрової покрівлі та утеплення фасадів головного корпусу стаціонарного відділення Турійської центральної районної лікарні;- завершення капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с.Соловичі;- завершення утеплення приміщення КОЗ ЗОШ І-ІІІ ст. с.Купичів;- завершення утеплення приміщення ЗОШ І-ІІІ ст. с.Бобли;- реконструкція ФАПу с.Бобли під амбулаторію загальної практики сімейної медицини в с.Бобли;- капітальний ремонт автодороги О 031592 Купичів-Озеряни-Пересіка;- капітальний ремонт автодороги О 031591-/Т-03-02/-Овлочин-Соловичі-Бобли-Ревушки;- капітальний ремонт автодороги Т-03-09 (Т-03-08) - Дубечне-Стара Вижівка - (М-07) - Турійськ - Рожище - Ківерці - Піддубці (Н-22).