Що цікавого буде у Луцьку в День святого Миколая

У Луцьку влаштують чимало подій з нагоди святкування Дня Святого Миколая.Про те, що відбуватиметься у місті 19 грудня, повідомили на сайті Луцької мерії.Серед події - квести, екскурсії, театралізовані дійства. А ще - засвічення головної ялинки міста.Отож о 10.00 на майданчику біля пам’ятника Святому Миколаю розпочнеться акція «Миколай пам’ятає про всіх». О 10.30 у Центральній бібліотеці для дорослих відбудеться пізнавально-розважальне свято «Він вночі мандрує, сном і казкою чарує».А вже о 12.00 у Палаці культури міста відбудеться відкриття арт-проекту «Різдвяна майстерня».У центральній бібліотеці для дітей о 12.15 стартує театралізоване дійство «Від хати до хати біленьким сніжком ішов Миколай із повним мішком», а у дорослій бібліотеці №7 о 13.00 - народознавче свято «Щедрий, добрий, Миколаю, дуже я тебе чекаю».О 16.00 на Театральному майдані Луцька розпочнеться театралізоване свято засвічення головної новорічної ялинки міста.У бібліотеці № 9 для дорослих о 17.00 відбудеться мультимедійна відеоподорож «Світом Миколай мандрує».О 19.00 біля майданчика біля пам’ятника Святому Миколаю почнеться безоплатна екскурсія «Святий Миколай і Луцьк: сторінками міської історії».