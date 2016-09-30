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В Одесі у чоловіка викрали сумку з майже 1,5 мільйонами гривень

В Одесі у чоловіка викрали сумку з майже 1,5 мільйонами гривень
В Одесі у чоловіка вкрали майже 1,5 мільйона гривень.

Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

13 грудня в Одесі 4 чоловіки в балаклавах побили чоловіка та заволоділи його сумкою і якій знаходилось 700 тис. гривень та 23 тисячі доларів.

Потерпілий намагався зупинити автомобіль, кинувшись на його капот, але впав після того, як в нього вистрілили. Чоловік тілесних ушкоджень не отримав.

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Теги: крадіжка, сумка, Одеса, гроші
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