В Одесі у чоловіка викрали сумку з майже 1,5 мільйонами гривень





Про це



13 грудня в Одесі 4 чоловіки в балаклавах побили чоловіка та заволоділи його сумкою і якій знаходилось 700 тис. гривень та 23 тисячі доларів.



Потерпілий намагався зупинити автомобіль, кинувшись на його капот, але впав після того, як в нього вистрілили. Чоловік тілесних ушкоджень не отримав.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Одесі у чоловіка вкрали майже 1,5 мільйона гривень.Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.13 грудня в Одесі 4 чоловіки в балаклавах побили чоловіка та заволоділи його сумкою і якій знаходилось 700 тис. гривень та 23 тисячі доларів.Потерпілий намагався зупинити автомобіль, кинувшись на його капот, але впав після того, як в нього вистрілили. Чоловік тілесних ушкоджень не отримав.

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