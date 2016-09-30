В Одесі у чоловіка викрали сумку з майже 1,5 мільйонами гривень
Сьогодні, 20:36
В Одесі у чоловіка вкрали майже 1,5 мільйона гривень.
Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
13 грудня в Одесі 4 чоловіки в балаклавах побили чоловіка та заволоділи його сумкою і якій знаходилось 700 тис. гривень та 23 тисячі доларів.
Потерпілий намагався зупинити автомобіль, кинувшись на його капот, але впав після того, як в нього вистрілили. Чоловік тілесних ушкоджень не отримав.
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Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
13 грудня в Одесі 4 чоловіки в балаклавах побили чоловіка та заволоділи його сумкою і якій знаходилось 700 тис. гривень та 23 тисячі доларів.
Потерпілий намагався зупинити автомобіль, кинувшись на його капот, але впав після того, як в нього вистрілили. Чоловік тілесних ушкоджень не отримав.
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