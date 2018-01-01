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У кінотеатрі Multiplex — допрем’єрні покази фільму «Бамблбі»*

У кінотеатрі Multiplex — допрем’єрні покази фільму «Бамблбі»*
Ексклюзивно у Multiplex в РЦ "Промінь" вже з 15.12 можна переглянути фільм «Бамблбі» — спін-офф культової франшизи «Трансформери» від продюсерів Майкла Бея та Стівена Спілберга.

1987 рік, втікач Бамблбі переховується на сміттєпереробному заводі в невеликому містечку Каліфорнії. Там наляканого автобота знаходить молода працівниця.

Дівчина усвідомлює, що перед нею не зовсім звичайний Volkswagen Beetle…



Купити квиток можна на сайті: http://bit.ly/2rDEpBS та у касах «Multiplex».

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Теги: Промінь, розваги, відпочинок
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