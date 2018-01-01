У кінотеатрі Multiplex — допрем’єрні покази фільму «Бамблбі»*
Сьогодні, 19:00
Ексклюзивно у Multiplex в РЦ "Промінь" вже з 15.12 можна переглянути фільм «Бамблбі» — спін-офф культової франшизи «Трансформери» від продюсерів Майкла Бея та Стівена Спілберга.
1987 рік, втікач Бамблбі переховується на сміттєпереробному заводі в невеликому містечку Каліфорнії. Там наляканого автобота знаходить молода працівниця.
Дівчина усвідомлює, що перед нею не зовсім звичайний Volkswagen Beetle…
Купити квиток можна на сайті: http://bit.ly/2rDEpBS та у касах «Multiplex».
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1987 рік, втікач Бамблбі переховується на сміттєпереробному заводі в невеликому містечку Каліфорнії. Там наляканого автобота знаходить молода працівниця.
Дівчина усвідомлює, що перед нею не зовсім звичайний Volkswagen Beetle…
Купити квиток можна на сайті: http://bit.ly/2rDEpBS та у касах «Multiplex».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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