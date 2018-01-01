У кінотеатрі Multiplex — допрем’єрні покази фільму «Бамблбі»*





1987 рік, втікач Бамблбі переховується на сміттєпереробному заводі в невеликому містечку Каліфорнії. Там наляканого автобота знаходить молода працівниця.



Дівчина усвідомлює, що перед нею не зовсім звичайний Volkswagen Beetle…







Купити квиток можна на сайті:



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ексклюзивно у Multiplex в РЦ "Промінь" вже з 15.12 можна переглянути фільм «Бамблбі» — спін-офф культової франшизи «Трансформери» від продюсерів Майкла Бея та Стівена Спілберга.1987 рік, втікач Бамблбі переховується на сміттєпереробному заводі в невеликому містечку Каліфорнії. Там наляканого автобота знаходить молода працівниця.Дівчина усвідомлює, що перед нею не зовсім звичайний Volkswagen Beetle…Купити квиток можна на сайті: http://bit.ly/2rDEpBS та у касах «Multiplex».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію