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Нацбанк України випустив новорічну монету

Нацбанк України випустив новорічну монету
Національний банк України, напередодні новорічних свят, випустить сувенірну монету номіналом у п’ять гривень.

Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр НБУ.

"На аверсі монети на дзеркальному тлі розміщено: угорі напис - Україна, під яким малий Державний Герб України, у центрі - три ангели; ліворуч - рік карбування монети 2018; унизу - номінал 5 гривень; по колу - стилізоване зображення сніжинок та зірочок; логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (праворуч). На реверсі монети зображено кольорову різдвяну зірку - один із символів народного обряду колядування, стародавній символ сонця, вогню і тепла; навколо зірки напис: З Новим роком та Різдвом Христовим", - йдеться у повідомленні.

Дата введення в обіг – 17 грудня 2018 року. Тираж сувенірної "новорічної монети" - 50 тисяч.
Нацбанк України випустив новорічну монету

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Теги: Новий рік, свято
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