Нацбанк України випустив новорічну монету





Про це повідомляє



"На аверсі монети на дзеркальному тлі розміщено: угорі напис - Україна, під яким малий Державний Герб України, у центрі - три ангели; ліворуч - рік карбування монети 2018; унизу - номінал 5 гривень; по колу - стилізоване зображення сніжинок та зірочок; логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (праворуч). На реверсі монети зображено кольорову різдвяну зірку - один із символів народного обряду колядування, стародавній символ сонця, вогню і тепла; навколо зірки напис: З Новим роком та Різдвом Христовим", - йдеться у повідомленні.



Дата введення в обіг – 17 грудня 2018 року. Тираж сувенірної "новорічної монети" - 50 тисяч.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Національний банк України, напередодні новорічних свят, випустить сувенірну монету номіналом у п’ять гривень.Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр НБУ."На аверсі монети на дзеркальному тлі розміщено: угорі напис - Україна, під яким малий Державний Герб України, у центрі - три ангели; ліворуч - рік карбування монети 2018; унизу - номінал 5 гривень; по колу - стилізоване зображення сніжинок та зірочок; логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (праворуч). На реверсі монети зображено кольорову різдвяну зірку - один із символів народного обряду колядування, стародавній символ сонця, вогню і тепла; навколо зірки напис: З Новим роком та Різдвом Христовим", - йдеться у повідомленні.Дата введення в обіг – 17 грудня 2018 року. Тираж сувенірної "новорічної монети" - 50 тисяч.

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