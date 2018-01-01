Нацбанк України випустив новорічну монету
Сьогодні, 19:48
Національний банк України, напередодні новорічних свят, випустить сувенірну монету номіналом у п’ять гривень.
Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр НБУ.
"На аверсі монети на дзеркальному тлі розміщено: угорі напис - Україна, під яким малий Державний Герб України, у центрі - три ангели; ліворуч - рік карбування монети 2018; унизу - номінал 5 гривень; по колу - стилізоване зображення сніжинок та зірочок; логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (праворуч). На реверсі монети зображено кольорову різдвяну зірку - один із символів народного обряду колядування, стародавній символ сонця, вогню і тепла; навколо зірки напис: З Новим роком та Різдвом Христовим", - йдеться у повідомленні.
Дата введення в обіг – 17 грудня 2018 року. Тираж сувенірної "новорічної монети" - 50 тисяч.
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Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр НБУ.
"На аверсі монети на дзеркальному тлі розміщено: угорі напис - Україна, під яким малий Державний Герб України, у центрі - три ангели; ліворуч - рік карбування монети 2018; унизу - номінал 5 гривень; по колу - стилізоване зображення сніжинок та зірочок; логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (праворуч). На реверсі монети зображено кольорову різдвяну зірку - один із символів народного обряду колядування, стародавній символ сонця, вогню і тепла; навколо зірки напис: З Новим роком та Різдвом Христовим", - йдеться у повідомленні.
Дата введення в обіг – 17 грудня 2018 року. Тираж сувенірної "новорічної монети" - 50 тисяч.
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