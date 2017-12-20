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У Святого Миколая на Волині з’явилися помічники у формі. ФОТО

У Святого Миколая на Волині з’явилися помічники у формі. ФОТО
На Волині працівники патрульної поліції передали необхідні речі дітям, які цього потребують.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у соціальній мережі Facebook.

Патрульні стали помічниками Святого Миколая. Спочатку вони разом з волонтерами відвідали дітей в обласній лікарні, де читали їм цікаві казки.

Потому на Фабриці Святого Миколая, в бібліотеці імені Олени Пчілки, виготовляли світловідбивачі-флікери разом з дітьми.

Також інспектори передали на Фабрику іграшки, канцтовари і солодощі, зібрані працівниками патрульної поліції Волині. Усі ці необхідні речі передадуть дітям в сиротинцях та реабілітаційних центрах згодом, за допомогою наших патрульних.

У Святого Миколая на Волині з’явилися помічники у формі. ФОТО
У Святого Миколая на Волині з’явилися помічники у формі. ФОТО
У Святого Миколая на Волині з’явилися помічники у формі. ФОТО
У Святого Миколая на Волині з’явилися помічники у формі. ФОТО
У Святого Миколая на Волині з’явилися помічники у формі. ФОТО
У Святого Миколая на Волині з’явилися помічники у формі. ФОТО
У Святого Миколая на Волині з’явилися помічники у формі. ФОТО
У Святого Миколая на Волині з’явилися помічники у формі. ФОТО
У Святого Миколая на Волині з’явилися помічники у формі. ФОТО
У Святого Миколая на Волині з’явилися помічники у формі. ФОТО
У Святого Миколая на Волині з’явилися помічники у формі. ФОТО
У Святого Миколая на Волині з’явилися помічники у формі. ФОТО
У Святого Миколая на Волині з’явилися помічники у формі. ФОТО
У Святого Миколая на Волині з’явилися помічники у формі. ФОТО
У Святого Миколая на Волині з’явилися помічники у формі. ФОТО
У Святого Миколая на Волині з’явилися помічники у формі. ФОТО
У Святого Миколая на Волині з’явилися помічники у формі. ФОТО
У Святого Миколая на Волині з’явилися помічники у формі. ФОТО
У Святого Миколая на Волині з’явилися помічники у формі. ФОТО
У Святого Миколая на Волині з’явилися помічники у формі. ФОТО

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Теги: Святий Миколай, Луцьк
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