У Святого Миколая на Волині з’явилися помічники у формі. ФОТО
Сьогодні, 20:59
На Волині працівники патрульної поліції передали необхідні речі дітям, які цього потребують.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у соціальній мережі Facebook.
Патрульні стали помічниками Святого Миколая. Спочатку вони разом з волонтерами відвідали дітей в обласній лікарні, де читали їм цікаві казки.
Потому на Фабриці Святого Миколая, в бібліотеці імені Олени Пчілки, виготовляли світловідбивачі-флікери разом з дітьми.
Також інспектори передали на Фабрику іграшки, канцтовари і солодощі, зібрані працівниками патрульної поліції Волині. Усі ці необхідні речі передадуть дітям в сиротинцях та реабілітаційних центрах згодом, за допомогою наших патрульних.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у соціальній мережі Facebook.
Патрульні стали помічниками Святого Миколая. Спочатку вони разом з волонтерами відвідали дітей в обласній лікарні, де читали їм цікаві казки.
Потому на Фабриці Святого Миколая, в бібліотеці імені Олени Пчілки, виготовляли світловідбивачі-флікери разом з дітьми.
Також інспектори передали на Фабрику іграшки, канцтовари і солодощі, зібрані працівниками патрульної поліції Волині. Усі ці необхідні речі передадуть дітям в сиротинцях та реабілітаційних центрах згодом, за допомогою наших патрульних.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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