У Святого Миколая на Волині з’явилися помічники у формі. ФОТО

На Волині працівники патрульної поліції передали необхідні речі дітям, які цього потребують.Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у соціальній мережі Facebook.Патрульні стали помічниками Святого Миколая. Спочатку вони разом з волонтерами відвідали дітей в обласній лікарні, де читали їм цікаві казки.Потому на Фабриці Святого Миколая, в бібліотеці імені Олени Пчілки, виготовляли світловідбивачі-флікери разом з дітьми.Також інспектори передали на Фабрику іграшки, канцтовари і солодощі, зібрані працівниками патрульної поліції Волині. Усі ці необхідні речі передадуть дітям в сиротинцях та реабілітаційних центрах згодом, за допомогою наших патрульних.