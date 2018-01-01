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У луцькому зоопарку малюків частуватимуть смаколиками

У луцькому зоопарку малюків частуватимуть смаколиками
На території Луцького зоопарку триває підготовка до новорічних і зимових свят.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook написала директор КП «Луцький зоопарк» Людмила Денисенко.

На території звіринця у розпалі – приготування до зимових свят.

Цьогоріч на території зоопарку працюватимуть чотири фотозони.

А малечу обіцяють частувати смаколиками.
У луцькому зоопарку малюків частуватимуть смаколиками
У луцькому зоопарку малюків частуватимуть смаколиками
У луцькому зоопарку малюків частуватимуть смаколиками
У луцькому зоопарку малюків частуватимуть смаколиками

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Теги: Луцький зоопарк, відпочинок
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