У луцькому зоопарку малюків частуватимуть смаколиками





Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook написала директор КП «Луцький зоопарк» Людмила Денисенко.



На території звіринця у розпалі – приготування до зимових свят.



Цьогоріч на території зоопарку працюватимуть чотири фотозони.



А малечу обіцяють частувати смаколиками.



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