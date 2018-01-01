У луцькому зоопарку малюків частуватимуть смаколиками
Сьогодні, 21:22
На території Луцького зоопарку триває підготовка до новорічних і зимових свят.
Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook написала директор КП «Луцький зоопарк» Людмила Денисенко.
На території звіринця у розпалі – приготування до зимових свят.
Цьогоріч на території зоопарку працюватимуть чотири фотозони.
А малечу обіцяють частувати смаколиками.
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Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook написала директор КП «Луцький зоопарк» Людмила Денисенко.
На території звіринця у розпалі – приготування до зимових свят.
Цьогоріч на території зоопарку працюватимуть чотири фотозони.
А малечу обіцяють частувати смаколиками.
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