Луцька влада не мала права заборонити приміській маршрутці їздити центром, - Яковлев

Тарас Яковлев розповів, що Луцькрада не може заборонити маршрутці № 251 «Підгайці-Забороль» їздити центральними вулицями міста.



Про це він сказав 14 грудня під час прямого ефіру ток-шоу «Протилежний погляд LIVE», - передає



Зі слів Тараса Яковлева, цього рішення Луцькрада не мала права приймати. Адже у договорі на здійснення перевезень контрагентами є управління транспорту Волинської ОДА і перевізник. Тому розірвати договір може підписант, якщо для цього є підстава, або ж за взаємною згодою сторін.



«Ми (Тарас Яковлев свого часу був першим заступником нині покійного міського голови Миколи Романюка, – К.) теж вели дискусію і сварились з селами. Однак наші дискусії приводили до якоїсь співпраці. Коли ми домовились про співпрацю з Підгайцівським сільським головою Юрієм Семенюком, то ми тоді погодили по цьому транспорту», - сказав Тарас Яковлев.



Він ще раз додав, що жодні рішення Луцькради не заборонять маршрутці № 251 курсувати так, як вона курсує. Хіба що, якщо перевізник сам відмовиться від перевезень.



«Але навряд чи, бо маршрут рентабельний», - сказав Тарас Яковлев.



Він додав, що, окрім шантажу, на рішення Луцькради вплинув ще одни аспект – близькі вибори до ОТГ, що проходитимуть у Підгайцях.



Натомість депутат Луцької міськради Алла Надточій зауважила, що вони проголосували за зміну руху маршрутки № 251 через те, що центр і так перезавантажений транспортом.



Втім, Тарас Яковлев зазначив, що, коли місто хоче об’єднуватись, то воно має вже ставитись до жителів навколишніх сіл, як до лучан, і не ділити їх, що лучани їздитимуть центром, а село – вулицею Глушець.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Керівник Луцької РДАрозповів, що Луцькрада не може«Підгайці-Забороль» їздити центральними вулицями міста.Про це він сказав 14 грудня під час прямого ефіру ток-шоу «Протилежний погляд LIVE», - передає Конкурент Зі слів Тараса Яковлева, цього рішення Луцькрада не мала права приймати. Адже у договорі на здійснення перевезень контрагентами є управління транспорту Волинської ОДА і перевізник. Тому розірвати договір може підписант, якщо для цього є підстава, або ж за взаємною згодою сторін.«Ми (Тарас Яковлев свого часу був першим заступником нині покійного міського голови, – К.) теж вели дискусію і сварились з селами. Однак наші дискусії приводили до якоїсь співпраці. Коли ми домовились про співпрацю з Підгайцівським сільським головою, то ми тоді погодили по цьому транспорту», - сказав Тарас Яковлев.Він ще раз додав, що жодні рішення Луцькради не заборонять маршрутці № 251 курсувати так, як вона курсує. Хіба що, якщо перевізник сам відмовиться від перевезень.«Але навряд чи, бо маршрут рентабельний», - сказав Тарас Яковлев.Він додав, що, окрім шантажу, на рішення Луцькради вплинув ще одни аспект – близькі вибори до ОТГ, що проходитимуть у Підгайцях.Натомість депутат Луцької міськрадизауважила, що вони проголосували за зміну руху маршрутки № 251 через те, що центр і так перезавантажений транспортом.Втім, Тарас Яковлев зазначив, що, коли місто хоче об’єднуватись, то воно має вже ставитись до жителів навколишніх сіл, як до лучан, і не ділити їх, що лучани їздитимуть центром, а село – вулицею Глушець.

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