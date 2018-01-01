Луцька влада не мала права заборонити приміській маршрутці їздити центром, - Яковлев
Сьогодні, 21:40
Керівник Луцької РДА Тарас Яковлев розповів, що Луцькрада не може заборонити маршрутці № 251 «Підгайці-Забороль» їздити центральними вулицями міста.
Про це він сказав 14 грудня під час прямого ефіру ток-шоу «Протилежний погляд LIVE», - передає Конкурент.
Зі слів Тараса Яковлева, цього рішення Луцькрада не мала права приймати. Адже у договорі на здійснення перевезень контрагентами є управління транспорту Волинської ОДА і перевізник. Тому розірвати договір може підписант, якщо для цього є підстава, або ж за взаємною згодою сторін.
«Ми (Тарас Яковлев свого часу був першим заступником нині покійного міського голови Миколи Романюка, – К.) теж вели дискусію і сварились з селами. Однак наші дискусії приводили до якоїсь співпраці. Коли ми домовились про співпрацю з Підгайцівським сільським головою Юрієм Семенюком, то ми тоді погодили по цьому транспорту», - сказав Тарас Яковлев.
Він ще раз додав, що жодні рішення Луцькради не заборонять маршрутці № 251 курсувати так, як вона курсує. Хіба що, якщо перевізник сам відмовиться від перевезень.
«Але навряд чи, бо маршрут рентабельний», - сказав Тарас Яковлев.
Він додав, що, окрім шантажу, на рішення Луцькради вплинув ще одни аспект – близькі вибори до ОТГ, що проходитимуть у Підгайцях.
Натомість депутат Луцької міськради Алла Надточій зауважила, що вони проголосували за зміну руху маршрутки № 251 через те, що центр і так перезавантажений транспортом.
Втім, Тарас Яковлев зазначив, що, коли місто хоче об’єднуватись, то воно має вже ставитись до жителів навколишніх сіл, як до лучан, і не ділити їх, що лучани їздитимуть центром, а село – вулицею Глушець.
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Про це він сказав 14 грудня під час прямого ефіру ток-шоу «Протилежний погляд LIVE», - передає Конкурент.
Зі слів Тараса Яковлева, цього рішення Луцькрада не мала права приймати. Адже у договорі на здійснення перевезень контрагентами є управління транспорту Волинської ОДА і перевізник. Тому розірвати договір може підписант, якщо для цього є підстава, або ж за взаємною згодою сторін.
«Ми (Тарас Яковлев свого часу був першим заступником нині покійного міського голови Миколи Романюка, – К.) теж вели дискусію і сварились з селами. Однак наші дискусії приводили до якоїсь співпраці. Коли ми домовились про співпрацю з Підгайцівським сільським головою Юрієм Семенюком, то ми тоді погодили по цьому транспорту», - сказав Тарас Яковлев.
Він ще раз додав, що жодні рішення Луцькради не заборонять маршрутці № 251 курсувати так, як вона курсує. Хіба що, якщо перевізник сам відмовиться від перевезень.
«Але навряд чи, бо маршрут рентабельний», - сказав Тарас Яковлев.
Він додав, що, окрім шантажу, на рішення Луцькради вплинув ще одни аспект – близькі вибори до ОТГ, що проходитимуть у Підгайцях.
Натомість депутат Луцької міськради Алла Надточій зауважила, що вони проголосували за зміну руху маршрутки № 251 через те, що центр і так перезавантажений транспортом.
Втім, Тарас Яковлев зазначив, що, коли місто хоче об’єднуватись, то воно має вже ставитись до жителів навколишніх сіл, як до лучан, і не ділити їх, що лучани їздитимуть центром, а село – вулицею Глушець.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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