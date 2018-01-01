Перший день фестивалю «JazzBez» у Луцьку: як це було. ФОТО





Цей фестиваль вже одинадцятий рік поспіль збирає музикантів з усього світу у Луцьку.



Першими на луцькій сцені виступили музиканти із українсько-німецького етно-джазового колективу «Leleka». Цікаво, що на луцькій сцені музиканти виступали вперше.



Наступними виступали представники скандинавського джазу – «Jonas Cambien Trio».



Зазначимо, що фестиваль триває упродовж трьох днів – з 14 до 16 грудня.



У суботу, 15 грудня, на сцені Волинського академічного театру ляльок очікують виступи колектиіві Spiritual Leftovers feat. Manu Domergue (Польща-Франція-Україна) та Silhouette and Vinx (США-Угорщина).







Фото - Катерина Приступа

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку розпочався джазовий фестиваль «JazzBez».Цей фестиваль вже одинадцятий рік поспіль збирає музикантів з усього світу у Луцьку.Першими на луцькій сцені виступили музиканти із українсько-німецького етно-джазового колективу «Leleka». Цікаво, що на луцькій сцені музиканти виступали вперше.Наступними виступали представники скандинавського джазу – «Jonas Cambien Trio».Зазначимо, що фестиваль триває упродовж трьох днів – з 14 до 16 грудня.У суботу, 15 грудня, на сцені Волинського академічного театру ляльок очікують виступи колектиіві Spiritual Leftovers feat. Manu Domergue (Польща-Франція-Україна) та Silhouette and Vinx (США-Угорщина).Фото -

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