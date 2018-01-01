Перший день фестивалю «JazzBez» у Луцьку: як це було. ФОТО
Сьогодні, 17:33
У Луцьку розпочався джазовий фестиваль «JazzBez».
Цей фестиваль вже одинадцятий рік поспіль збирає музикантів з усього світу у Луцьку.
Першими на луцькій сцені виступили музиканти із українсько-німецького етно-джазового колективу «Leleka». Цікаво, що на луцькій сцені музиканти виступали вперше.
Наступними виступали представники скандинавського джазу – «Jonas Cambien Trio».
Зазначимо, що фестиваль триває упродовж трьох днів – з 14 до 16 грудня.
У суботу, 15 грудня, на сцені Волинського академічного театру ляльок очікують виступи колектиіві Spiritual Leftovers feat. Manu Domergue (Польща-Франція-Україна) та Silhouette and Vinx (США-Угорщина).
Фото - Катерина Приступа
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Цей фестиваль вже одинадцятий рік поспіль збирає музикантів з усього світу у Луцьку.
Першими на луцькій сцені виступили музиканти із українсько-німецького етно-джазового колективу «Leleka». Цікаво, що на луцькій сцені музиканти виступали вперше.
Наступними виступали представники скандинавського джазу – «Jonas Cambien Trio».
Зазначимо, що фестиваль триває упродовж трьох днів – з 14 до 16 грудня.
У суботу, 15 грудня, на сцені Волинського академічного театру ляльок очікують виступи колектиіві Spiritual Leftovers feat. Manu Domergue (Польща-Франція-Україна) та Silhouette and Vinx (США-Угорщина).
Фото - Катерина Приступа
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