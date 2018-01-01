«Янголятко для Мар’яни»: у Луцьку збирають гроші для онкохворої дівчини

Мар’яни Пархом’юк пропонують обрати ангелика.



Акція проходить 14 грудня у Волинському обласному академічному музично-драматичному театрі, - повідомляє



До слова, акція відбувається в рамках «Людини року-2018». За словами одного з організаторів Петра Гоцалюка, багато волонтерів та небайдужих волинян пройнялися проблемою лучанки Мар’яни. Саме завдяки ним і збирають кошти на лікування дівчини.



«Тиждень тому працівники Волинського центру розвитку місцевого самоврядування робили майстер-клас, де дітки робили ангелочки для цього заходу», — каже Петро Гоцалюк.



Організатор Олена Кузьмич зазначила, що вони «переслідують» дві мети – зібрати кошти та передати різдвяний дух Мар’яні. Як зауважила Олена, подібні акції триватимуть протягом усіх різдвяних свят.



Якщо хтось не зможе прийти сьогодні, зробити пожертву та обрати собі янгола, то організатори з радістю допоможуть долучитися через їхню сторінку у Facebook, де також будуть інформувати й про інші подібні заходи.



Як розповіла співорганізатор Ольга Шарута, наразі пропонують янголи, які робили дітки з Рованців, студенти Східноєвропейського нацуніверситету імені Лесі Українки, волинські майстри, зокрема Яна Пасічник. Також до акції долучилася Волинська обласна бібліотека для юнацтва, на базі якої відбуваються майстер-класи, студія «Вулик» та Волинська обласна бібліотека для дітей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку продовжується благодійна акція «Янголятко для Мар’яни», де лучанам за пожертву для онкохвороїпропонують обрати ангелика.Акція проходить 14 грудня у Волинському обласному академічному музично-драматичному театрі, - повідомляє Район.in.ua До слова, акція відбувається в рамках «Людини року-2018». За словами одного з організаторів, багато волонтерів та небайдужих волинян пройнялися. Саме завдяки ним і збирають кошти на лікування дівчини.«Тиждень тому працівники Волинського центру розвитку місцевого самоврядування робили майстер-клас, де дітки робили ангелочки для цього заходу», — каже Петро Гоцалюк.Організаторзазначила, що вони «переслідують» дві мети – зібрати кошти та передати різдвяний дух Мар’яні. Як зауважила Олена, подібні акції триватимуть протягом усіх різдвяних свят.Якщо хтось не зможе прийти сьогодні, зробити пожертву та обрати собі янгола, то організатори з радістю допоможуть долучитися через їхню сторінку у Facebook, де також будуть інформувати й про інші подібні заходи.Як розповіла співорганізатор, наразі пропонують янголи, які робили дітки з Рованців, студенти Східноєвропейського нацуніверситету імені Лесі Українки, волинські майстри, зокрема. Також до акції долучилася Волинська обласна бібліотека для юнацтва, на базі якої відбуваються майстер-класи, студія «Вулик» та Волинська обласна бібліотека для дітей.

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