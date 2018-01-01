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У волинський шкірвендиспансер закуплять нове обладнання

У волинський шкірвендиспансер закуплять нове обладнання
Протягом двох наступних років Волинський обласний шкірно-венерологічний диспансер планує придбати нове обладнання, комп’ютеризувати робочі місця та провести капітальний ремонт.

Про це йшлося 14 грудня під час засідання постійної комісії Волинської обласної ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, материнства та дитинства, - передають Волинські новини.

Як розповіла головний лікар Волинського обласного шкірно-венерологічного диспансеру Леся Карпюк, заклад, відповідно до медичної реформи, хоче завершити перереєстрацію установи в комунальне некомерційне підприємство, комп’ютеризувати робочі місця лікарів-дерматовенерологів, укласти договір із Національною службою здоров’я (аби отримати додаткове фінансування та запровадити нові механізми управління), провести капітальний ремонт в орендованому приміщенні.

Окрім того, медичний заклад планує отримати окреме приміщення для диспансеру, відкрити кабінет трихології та подології «Здорова стопа» і придбати сучасне обладнання (наприклад, лазери для видалення новоутворів, пігментних плям, судинних мальформацій, телеангеоектазій; апарат УЗІ для проведення комплексної неінвазивної шкірної діагностики; портативний апарат для кріохірургії; трихоскан для діагностики захворювань волосистої частини голови).

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Теги: медицина, Волинь
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