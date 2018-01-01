15 грудня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження відзначає волинський архітектор(на фото).Також день народження святкують радник голови Волинської ОДАта ведучийЦього дня іменини у тих, хто носить ім’я Андрій, Іван та Стефан.Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку!У світі сьогодні відзначається Міжнародний день чаю. А в нашій державі цього дня - День працівників суду України.На Волині 15 грудня 2000 року зареєстровані Білоруське товариство Волині і Волинське відділення Конгресу азербайджанців Волині.