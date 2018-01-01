У місті на Волині запрацює резиденція Діда Мороза. ФОТО
Сьогодні, 08:20
Упродовж 24-30 грудня у культурно-мистецькому центрі у Володимирі-Волинському діятиме резиденція Діда Мороза.
Дід Мороз чекатиме на діток у будні з 17:00 до 19:00 і у вихідні дні з 13:00 до 15:00, - пише Буг.
«Можна буде розповісти віршика, потримати Діда Мороза за бороду, отримати подарунки», – розповідають працівники центру.
Організатори просять попередньо реєструватися для зустрічі з Дідом Морозом.
Також уже у святковому куточку культурно-мистецького центру можна покласти у скриньку листа до святого Миколая.
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Дід Мороз чекатиме на діток у будні з 17:00 до 19:00 і у вихідні дні з 13:00 до 15:00, - пише Буг.
«Можна буде розповісти віршика, потримати Діда Мороза за бороду, отримати подарунки», – розповідають працівники центру.
Організатори просять попередньо реєструватися для зустрічі з Дідом Морозом.
Також уже у святковому куточку культурно-мистецького центру можна покласти у скриньку листа до святого Миколая.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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