У місті на Волині запрацює резиденція Діда Мороза. ФОТО





Дід Мороз чекатиме на діток у будні з 17:00 до 19:00 і у вихідні дні з 13:00 до 15:00, - пише



«Можна буде розповісти віршика, потримати Діда Мороза за бороду, отримати подарунки», – розповідають працівники центру.



Організатори просять попередньо реєструватися для зустрічі з Дідом Морозом.



Також уже у святковому куточку культурно-мистецького центру можна покласти у скриньку листа до святого Миколая.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Упродовж 24-30 грудня у культурно-мистецькому центрі у Володимирі-Волинському діятиме резиденція Діда Мороза.Дід Мороз чекатиме на діток у будні з 17:00 до 19:00 і у вихідні дні з 13:00 до 15:00, - пише Буг «Можна буде розповісти віршика, потримати Діда Мороза за бороду, отримати подарунки», – розповідають працівники центру.Організатори просять попередньо реєструватися для зустрічі з Дідом Морозом.Також уже у святковому куточку культурно-мистецького центру можна покласти у скриньку листа до святого Миколая.

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