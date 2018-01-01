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У місті на Волині запрацює резиденція Діда Мороза. ФОТО

У місті на Волині запрацює резиденція Діда Мороза. ФОТО
Упродовж 24-30 грудня у культурно-мистецькому центрі у Володимирі-Волинському діятиме резиденція Діда Мороза.

Дід Мороз чекатиме на діток у будні з 17:00 до 19:00 і у вихідні дні з 13:00 до 15:00, - пише Буг.

«Можна буде розповісти віршика, потримати Діда Мороза за бороду, отримати подарунки», – розповідають працівники центру.

Організатори просять попередньо реєструватися для зустрічі з Дідом Морозом.

Також уже у святковому куточку культурно-мистецького центру можна покласти у скриньку листа до святого Миколая.

У місті на Волині запрацює резиденція Діда Мороза. ФОТО
У місті на Волині запрацює резиденція Діда Мороза. ФОТО
У місті на Волині запрацює резиденція Діда Мороза. ФОТО
У місті на Волині запрацює резиденція Діда Мороза. ФОТО
У місті на Волині запрацює резиденція Діда Мороза. ФОТО
У місті на Волині запрацює резиденція Діда Мороза. ФОТО

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Теги: Дід Мороз, Волинь
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