Волинські станції переливання крові зможуть заробляти на плазмі
Сьогодні, 07:09
Обласним станціям переливання крові можуть дозволити реалізовувати плазму.
Про це йшлося під час засідання постійної комісії облради з питань соціального захисту населення, охорони здоров`я, материнства та дитинства, - повідомили у прес-службі Волиньради.
До обласної ради звернулися керівники Волинської обласної станції переливання крові Юрій Кременець та виконувач обов’язків головного лікаря Володимир-Волинської станції переливання крові Ярослав Бенч із проханням надати дозволи на продаж плазми.
Раніше обласні станції виготовляли з неї 10%-ний розчин альбуміну. Його призначають при різних видах шоку, опіках, цирозах печінки, онкології, при ускладненнях у вагітних та інших.
В обласних комунальних заклах Волині, як і на інших станціях переливання крові, припинили виробляти альбумін після запровадження постанови Кабміну. Наразі в Україні 10%-ний розчин альбуміну виробляє лише одне підприємство.
Комісія розглянула проект рішення «Про надання дозволу на продаж плазми, непридатної для використання з лікувальною ціллю». Депутати підтримали його за основу, однак, рекомендують, аби кошти від продажу плазми надходили у спецфонди станцій переливання крові, а не до обласного бюджету, як записано в проекті рішення.
Зі слів керівників станцій, вони мають намір реалізовувати плазму на ПрАТ «Біофарма» за ціною 600 грн за літр, яка є нижчою від собівартості.
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Про це йшлося під час засідання постійної комісії облради з питань соціального захисту населення, охорони здоров`я, материнства та дитинства, - повідомили у прес-службі Волиньради.
До обласної ради звернулися керівники Волинської обласної станції переливання крові Юрій Кременець та виконувач обов’язків головного лікаря Володимир-Волинської станції переливання крові Ярослав Бенч із проханням надати дозволи на продаж плазми.
Раніше обласні станції виготовляли з неї 10%-ний розчин альбуміну. Його призначають при різних видах шоку, опіках, цирозах печінки, онкології, при ускладненнях у вагітних та інших.
В обласних комунальних заклах Волині, як і на інших станціях переливання крові, припинили виробляти альбумін після запровадження постанови Кабміну. Наразі в Україні 10%-ний розчин альбуміну виробляє лише одне підприємство.
Комісія розглянула проект рішення «Про надання дозволу на продаж плазми, непридатної для використання з лікувальною ціллю». Депутати підтримали його за основу, однак, рекомендують, аби кошти від продажу плазми надходили у спецфонди станцій переливання крові, а не до обласного бюджету, як записано в проекті рішення.
Зі слів керівників станцій, вони мають намір реалізовувати плазму на ПрАТ «Біофарма» за ціною 600 грн за літр, яка є нижчою від собівартості.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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