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Волинські станції переливання крові зможуть заробляти на плазмі

Волинські станції переливання крові зможуть заробляти на плазмі
Обласним станціям переливання крові можуть дозволити реалізовувати плазму.

Про це йшлося під час засідання постійної комісії облради з питань соціального захисту населення, охорони здоров`я, материнства та дитинства, - повідомили у прес-службі Волиньради.

До обласної ради звернулися керівники Волинської обласної станції переливання крові Юрій Кременець та виконувач обов’язків головного лікаря Володимир-Волинської станції переливання крові Ярослав Бенч із проханням надати дозволи на продаж плазми.

Раніше обласні станції виготовляли з неї 10%-ний розчин альбуміну. Його призначають при різних видах шоку, опіках, цирозах печінки, онкології, при ускладненнях у вагітних та інших.

В обласних комунальних заклах Волині, як і на інших станціях переливання крові, припинили виробляти альбумін після запровадження постанови Кабміну. Наразі в Україні 10%-ний розчин альбуміну виробляє лише одне підприємство.

Комісія розглянула проект рішення «Про надання дозволу на продаж плазми, непридатної для використання з лікувальною ціллю». Депутати підтримали його за основу, однак, рекомендують, аби кошти від продажу плазми надходили у спецфонди станцій переливання крові, а не до обласного бюджету, як записано в проекті рішення.

Зі слів керівників станцій, вони мають намір реалізовувати плазму на ПрАТ «Біофарма» за ціною 600 грн за літр, яка є нижчою від собівартості.

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Теги: станція переливання крові, Волинь
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