У трьох волинських медзакладах призначать тимчасових керівників
Сьогодні, 00:45
Оскільки закінчуються контракти з очільниками трьох медичних закладів Волині, депутати облради рекомендували призначити тимчасових виконувачів обов’язків керівників.
Про це повідомили у прес-службі Волиньради.
У січні 2019 року завершуються терміни дії контрактів з головним лікарем Волинського обласного шкірно-венерологічного диспансеру Лесею Карпюк, начальником Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи Ігорем Жибаком та головним лікарем Лікувально-профілактичного закладу «Волинський обласний госпіталь ветеранів війни» Тетяною Масіковою.
Питання розглядалося на засіданні профільної комісії обласної ради. Депутати рекомендували голові обласної ради у встановленому законодавством порядку призначити цих людей тимчасовими виконувачами обов’язків керівників закладів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі Волиньради.
У січні 2019 року завершуються терміни дії контрактів з головним лікарем Волинського обласного шкірно-венерологічного диспансеру Лесею Карпюк, начальником Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи Ігорем Жибаком та головним лікарем Лікувально-профілактичного закладу «Волинський обласний госпіталь ветеранів війни» Тетяною Масіковою.
Питання розглядалося на засіданні профільної комісії обласної ради. Депутати рекомендували голові обласної ради у встановленому законодавством порядку призначити цих людей тимчасовими виконувачами обов’язків керівників закладів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У трьох волинських медзакладах призначать тимчасових керівників
Сьогодні, 00:45
15 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У волинський шкірвендиспансер закуплять нове обладнання
14 грудень, 22:55
«Янголятко для Мар’яни»: у Луцьку збирають гроші для онкохворої дівчини
14 грудень, 22:24
Медіа