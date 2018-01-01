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У трьох волинських медзакладах призначать тимчасових керівників

У трьох волинських медзакладах призначать тимчасових керівників
Оскільки закінчуються контракти з очільниками трьох медичних закладів Волині, депутати облради рекомендували призначити тимчасових виконувачів обов’язків керівників.

Про це повідомили у прес-службі Волиньради.

У січні 2019 року завершуються терміни дії контрактів з головним лікарем Волинського обласного шкірно-венерологічного диспансеру Лесею Карпюк, начальником Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи Ігорем Жибаком та головним лікарем Лікувально-профілактичного закладу «Волинський обласний госпіталь ветеранів війни» Тетяною Масіковою.

Питання розглядалося на засіданні профільної комісії обласної ради. Депутати рекомендували голові обласної ради у встановленому законодавством порядку призначити цих людей тимчасовими виконувачами обов’язків керівників закладів.


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Теги: медицина, Волинь
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