У трьох волинських медзакладах призначать тимчасових керівників





Про це повідомили у прес-службі Волиньради.



У січні 2019 року завершуються терміни дії контрактів з головним лікарем Волинського обласного шкірно-венерологічного диспансеру Лесею Карпюк, начальником Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи Ігорем Жибаком та головним лікарем Лікувально-профілактичного закладу «Волинський обласний госпіталь ветеранів війни» Тетяною Масіковою.



Питання розглядалося на засіданні профільної комісії обласної ради. Депутати рекомендували голові обласної ради у встановленому законодавством порядку призначити цих людей тимчасовими виконувачами обов’язків керівників закладів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Оскільки закінчуються контракти з очільниками трьох медичних закладів Волині, депутати облради рекомендували призначити тимчасових виконувачів обов’язків керівників.Про це повідомили у прес-службі Волиньради.У січні 2019 року завершуються терміни дії контрактів з головним лікарем Волинського обласного шкірно-венерологічного диспансеру, начальником Волинського обласного бюро судово-медичної експертизита головним лікарем Лікувально-профілактичного закладу «Волинський обласний госпіталь ветеранів війни»Питання розглядалося на засіданні профільної комісії обласної ради. Депутати рекомендували голові обласної ради у встановленому законодавством порядку призначити цих людей тимчасовими виконувачами обов’язків керівників закладів.

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