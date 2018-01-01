Головну ялинку встановили у Володимирі-Волинському. ФОТО
Сьогодні, 05:42
У Володимирі-Волинському встановили головну ялинку міста. Її планують відкрити до Дня Святого Миколая.
Про це пише Буг.
Ялинку придбали в приватному секторі і коштувала вона місту 4 тисячі гривень.
Встановлювали дерево працівники комунального підприємства «Полігон».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Буг.
Ялинку придбали в приватному секторі і коштувала вона місту 4 тисячі гривень.
Встановлювали дерево працівники комунального підприємства «Полігон».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Головну ялинку встановили у Володимирі-Волинському. ФОТО
Сьогодні, 05:42
Найбільше прихильників Томосу в Луцьку – на Вересневому, противників – на Дубнівській
Сьогодні, 04:53
На Волині презентували правничу енциклопедію «WikiLegalAid»
Сьогодні, 03:03
Медіа