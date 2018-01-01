Головну ялинку встановили у Володимирі-Волинському. ФОТО





Про це пише



Ялинку придбали в приватному секторі і коштувала вона місту 4 тисячі гривень.



Встановлювали дерево працівники комунального підприємства «Полігон».





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