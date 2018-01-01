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Головну ялинку встановили у Володимирі-Волинському. ФОТО

Головну ялинку встановили у Володимирі-Волинському. ФОТО
У Володимирі-Волинському встановили головну ялинку міста. Її планують відкрити до Дня Святого Миколая.

Про це пише Буг.

Ялинку придбали в приватному секторі і коштувала вона місту 4 тисячі гривень.

Встановлювали дерево працівники комунального підприємства «Полігон».

Головну ялинку встановили у Володимирі-Волинському. ФОТО

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Теги: ялинка, Волинь
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