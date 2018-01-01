Найбільше прихильників Томосу в Луцьку – на Вересневому, противників – на Дубнівській





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В рамках дослідження респонденти мали відповісти на запитання «Як ви ставитесь до надання Томосу (автокефалiї) Українськiй православнiй церквi?» і варіанти відповіді на вибір: «Позитивно», «Негативно», «Важко сказати».



За результатами опитування виявилось, що більшість лучан виступає за надання автокефалії Українській православній церкві (75 %). Найбільше прихильників цієї ідеї в мікрорайоні Вересневе (92 %).



Лише 7 % лучан є противниками Томосу. Найбільше таких жителів з Дубнівського мікрорайону (13 %).



Найбільша частка респондентів, котрі не визначилися щодо надання автокефалії виявилась у 55 мікрорайоні (26 %).



Закономірно, що представники УПЦ МП дещо більш критично налаштовані щодо надання автокефалії у порівнянні з вірянами УПЦ КП. Так, серед представників Московського патріархату ідею Томосу підтримують 42 %, а Київського – 84 %.



Варто зауважити, що також респондентам ставили запитання: «До якого вiросповiдання ви себе вiднесли б?». За результатами опитування виявили, що більшість віднесла себе до Української православної церкви Київського Патріархату (60.70 %); Української православної церкви Московського Патріархату (7.60 %). «Просто православним» назвались 26.80 %; до католиків - 0.50 %; греко-католиків – 1.60 %; протестантів – 0,60 %; атеїстів – 1.10%; інше – 0.40 %; не визначились – 0.70 %.







Довідково:



Опитування щодо соціально-політичної ситуації у місті Луцьк проводилось з 15 по 27 листопада 2018 року соціологічною групою «Вибір», м. Рівне на замовлення ІА «Конкурент». Вибірка дослідження: 1000 осіб, мешканці від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за такими параметрами, як вік, стать та район проживання. Помилка репрезентативності становить +/-3%. Метод опитування: формалізоване інтерв’ю.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відповідно до соціологічного дослідження, яке провели серед лучан наприкінці листопада, 42 % прихильників Московського патріархату підтримують ідею Томосу, а Київського – 84 %.Про це повідомляє Конкурент В рамках дослідження респонденти мали відповісти на запитання «Як ви ставитесь до надання Томосу (автокефалiї) Українськiй православнiй церквi?» і варіанти відповіді на вибір: «Позитивно», «Негативно», «Важко сказати».За результатами опитування виявилось, що більшість лучан виступає за надання автокефалії Українській православній церкві (75 %). Найбільше прихильників цієї ідеї в мікрорайоні Вересневе (92 %).Лише 7 % лучан є противниками Томосу. Найбільше таких жителів з Дубнівського мікрорайону (13 %).Найбільша частка респондентів, котрі не визначилися щодо надання автокефалії виявилась у 55 мікрорайоні (26 %).Закономірно, що представники УПЦ МП дещо більш критично налаштовані щодо надання автокефалії у порівнянні з вірянами УПЦ КП. Так, серед представників Московського патріархату ідею Томосу підтримують 42 %, а Київського – 84 %.Варто зауважити, що також респондентам ставили запитання: «До якого вiросповiдання ви себе вiднесли б?». За результатами опитування виявили, що більшість віднесла себе до Української православної церкви Київського Патріархату (60.70 %); Української православної церкви Московського Патріархату (7.60 %). «Просто православним» назвались 26.80 %; до католиків - 0.50 %; греко-католиків – 1.60 %; протестантів – 0,60 %; атеїстів – 1.10%; інше – 0.40 %; не визначились – 0.70 %.Опитування щодо соціально-політичної ситуації у місті Луцьк проводилось з 15 по 27 листопада 2018 року соціологічною групою «Вибір», м. Рівне на замовлення ІА «Конкурент». Вибірка дослідження: 1000 осіб, мешканці від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за такими параметрами, як вік, стать та район проживання. Помилка репрезентативності становить +/-3%. Метод опитування: формалізоване інтерв’ю.

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