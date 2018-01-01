З-під завалів багатоповерхівки у Фастові дістали тіла двох загиблих
Сьогодні, 01:38
Рятувальники дістали тіла двох загиблих з-під завалів пошкодженого вибухом будинку у Фастові Київської області.
Про це повідомив очільник Державної служби з надзвичайних ситуацій України Микола Чечоткін, - передає ТСН.
За його словами, тіла чоловіка та жінки дістали з-під завалів о 21.45. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються. Рятувальники розбирають завали на третьому поверсі будинку.
Поблизу зруйнованої багатоповерхівки розгорнуто два пункти обігріву для харчування та надання психологічної допомоги постраждалим. На місці події працюють психологи.
Нагадаємо, 14 грудня у Київській області у п’ятиповерхівці Фастова прогримів потужний вибух близько 9-ї години ранку. Через вибух обвалилися три верхні поверхи. Під час інциденту постраждала 1 людина, ще близько 10 осіб були евакуйовані з будинку.
Рятувальники шукають людей під завалами, зокрема, родичі не можуть зв’язатися з 22-річною дівчиною, яка у момент вибуху та подальшого обвалення могла перебувати у квартирі на третьому поверсі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив очільник Державної служби з надзвичайних ситуацій України Микола Чечоткін, - передає ТСН.
За його словами, тіла чоловіка та жінки дістали з-під завалів о 21.45. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються. Рятувальники розбирають завали на третьому поверсі будинку.
Поблизу зруйнованої багатоповерхівки розгорнуто два пункти обігріву для харчування та надання психологічної допомоги постраждалим. На місці події працюють психологи.
Нагадаємо, 14 грудня у Київській області у п’ятиповерхівці Фастова прогримів потужний вибух близько 9-ї години ранку. Через вибух обвалилися три верхні поверхи. Під час інциденту постраждала 1 людина, ще близько 10 осіб були евакуйовані з будинку.
Рятувальники шукають людей під завалами, зокрема, родичі не можуть зв’язатися з 22-річною дівчиною, яка у момент вибуху та подальшого обвалення могла перебувати у квартирі на третьому поверсі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
З-під завалів багатоповерхівки у Фастові дістали тіла двох загиблих
Сьогодні, 01:38
У трьох волинських медзакладах призначать тимчасових керівників
Сьогодні, 00:45
15 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У волинський шкірвендиспансер закуплять нове обладнання
14 грудень, 22:55
«Янголятко для Мар’яни»: у Луцьку збирають гроші для онкохворої дівчини
14 грудень, 22:24
Медіа