З-під завалів багатоповерхівки у Фастові дістали тіла двох загиблих

Рятувальники дістали тіла двох загиблих з-під завалів пошкодженого вибухом будинку у Фастові Київської області.Про це повідомив очільник Державної служби з надзвичайних ситуацій України, - передає ТСН.За його словами, тіла чоловіка та жінки дістали з-під завалів о 21.45. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються. Рятувальники розбирають завали на третьому поверсі будинку.Поблизу зруйнованої багатоповерхівки розгорнуто два пункти обігріву для харчування та надання психологічної допомоги постраждалим. На місці події працюють психологи.Нагадаємо, 14 грудня у Київській області у п’ятиповерхівці Фастова прогримів потужний вибух близько 9-ї години ранку. Через вибух обвалилися три верхні поверхи. Під час інциденту постраждала 1 людина, ще близько 10 осіб були евакуйовані з будинку.Рятувальники шукають людей під завалами, зокрема, родичі не можуть зв’язатися з 22-річною дівчиною, яка у момент вибуху та подальшого обвалення могла перебувати у квартирі на третьому поверсі.