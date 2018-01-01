вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

З-під завалів багатоповерхівки у Фастові дістали тіла двох загиблих

З-під завалів багатоповерхівки у Фастові дістали тіла двох загиблих
Рятувальники дістали тіла двох загиблих з-під завалів пошкодженого вибухом будинку у Фастові Київської області.

Про це повідомив очільник Державної служби з надзвичайних ситуацій України Микола Чечоткін, - передає ТСН.

За його словами, тіла чоловіка та жінки дістали з-під завалів о 21.45. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються. Рятувальники розбирають завали на третьому поверсі будинку.

Поблизу зруйнованої багатоповерхівки розгорнуто два пункти обігріву для харчування та надання психологічної допомоги постраждалим. На місці події працюють психологи.

Нагадаємо, 14 грудня у Київській області у п’ятиповерхівці Фастова прогримів потужний вибух близько 9-ї години ранку. Через вибух обвалилися три верхні поверхи. Під час інциденту постраждала 1 людина, ще близько 10 осіб були евакуйовані з будинку.

Рятувальники шукають людей під завалами, зокрема, родичі не можуть зв’язатися з 22-річною дівчиною, яка у момент вибуху та подальшого обвалення могла перебувати у квартирі на третьому поверсі.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вибух
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Звільнена зі скандалом директорка школи села Озеро залишиться на посаді вчителя
Опублікували тревел-шоу про Луцьк від творців «Орла і Решки». ВІДЕО
Туманно-сіра краса у Луцьку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
З-під завалів багатоповерхівки у Фастові дістали тіла двох загиблих
Сьогодні, 01:38
У трьох волинських медзакладах призначать тимчасових керівників
Сьогодні, 00:45
15 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У волинський шкірвендиспансер закуплять нове обладнання
14 грудень, 22:55
«Янголятко для Мар’яни»: у Луцьку збирають гроші для онкохворої дівчини
14 грудень, 22:24
Схожі новини
У Фастові стався вибух газу в будинку: є постраждалі У Фастові стався вибух газу в будинку: є постраждалі
14 грудень, 11:16
На Київщині під час заправки вибухнув автомобіль На Київщині під час заправки вибухнув автомобіль
05 грудень, 16:23
У Дніпрі вибух зруйнував будинок пенсіонерки: жінка – у лікарні. ФОТО. ВІДЕО У Дніпрі вибух зруйнував будинок пенсіонерки: жінка – у лікарні. ФОТО. ВІДЕО
03 грудень, 16:08
У Харкові невідомі підірвали банкомат. ФОТО У Харкові невідомі підірвали банкомат. ФОТО
26 листопад, 19:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
З-під завалів багатоповерхівки у Фастові дістали тіла двох загиблих
Сьогодні, 01:38
 0
У трьох волинських медзакладах призначать тимчасових керівників
Сьогодні, 00:45
 0
15 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У волинський шкірвендиспансер закуплять нове обладнання
14 грудень, 22:55
 0
«Янголятко для Мар’яни»: у Луцьку збирають гроші для онкохворої дівчини
14 грудень, 22:24
 0
Медіа
відео
1/8