Через переклад українською прізвища Huy студент не захистив дисертацію

Vu Ngoc Huy не задовольнив переклад його прізвища українською, і він подав на виш до суду.



Ще під час підготовки документів на візу на в’їзд в Україну ім'я та прізвище юнака транслітерували як Ву Нгок Хиу, - передає



З неправильним написанням свого імені хлопця і зарахували на перший курс, а по завершенню навчання видали дипломи бакалавра та магістра відповідно з такими ж даними.



Через помилку у документах пізніше хлопець не зміг захистити кандидатську дисертацію. Бо освіту бакалавра і магістра за документами здобув Ву Нгок Хиу, а не Ву Нгок Хуй.



Студенту довелось звернутись до суду з вимогою визнати, що саме він здобув вищу освіту, а транслітерація його ім'я та прізвища як Ву Нгок Хиу є помилковою.



Зрештою, все закінчилось добре – суд задовольнив вимоги студента та підтвердив, що дипломи на прізвище Хиу належать людині на ім’я Ву Нгок Хуй (Vu Ngoc Huy).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Іноземного студента Одеського національного політехнічного інституту на ім’яне задовольнив переклад його прізвища українською, і він подав на виш до суду.Ще під час підготовки документів на візу на в’їзд в Україну ім'я та прізвище юнака транслітерували як Ву Нгок Хиу, - передає 24 канал З неправильним написанням свого імені хлопця і зарахували на перший курс, а по завершенню навчання видали дипломи бакалавра та магістра відповідно з такими ж даними.Через помилку у документах пізніше хлопець не зміг захистити кандидатську дисертацію. Бо освіту бакалавра і магістра за документами здобув Ву Нгок Хиу, а не Ву Нгок Хуй.Студенту довелось звернутись до суду з вимогою визнати, що саме він здобув вищу освіту, а транслітерація його ім'я та прізвища як Ву Нгок Хиу є помилковою.Зрештою, все закінчилось добре – суд задовольнив вимоги студента та підтвердив, що дипломи на прізвище Хиу належать людині на ім’я Ву Нгок Хуй (Vu Ngoc Huy).

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