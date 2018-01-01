Курс валют у Луцьку на 15 грудня





Євро при купівлі становить - 31.291, при продажу - 31.913.



Курс російського рубля: купівля - 0.368, продаж - 0.431.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.980, продаж - 7.520.

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