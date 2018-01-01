День святого пророка Авакума: що можна та чого не можна робити у свято
Сьогодні, 09:45
15 грудня 2018 року відзначають день святого пророка Авакума, який є восьмим з дванадцяти апостолів. За давніми переказами, він передбачив падіння Єрусалиму.
Про це пише 24tv.ua.
Іменини 15 грудня святкують: Борис, Володимир, Іван, Кирило, Маргарита, Марія, Матвій, Микола, Сергій, Степан.
Народні прикмети на 15 грудня:
– Якщо на Авакума погана погода – такою вона залишиться до кінця січня.
– Каркають ворони – незабаром буде заметіль.
– Кішка спить весь день – буде холоднеча.
– Якщо ж, незважаючи на морози, закукарікає півень – чекайте відлиги.
– Яскраві зірки віщують сильні морози.
– Побачите на віконечках візерунки – весна прийде швидко.
– Гусак заховав голову під крило – чекайте морозів.
Що можна робити 15 грудня
1. Цього дня прийнято молитися і просити вищі сили захисту від злих сил.
2. Якщо ви страждаєте від безсоння, в день пророка Авакума треба молитися про міцний та здоровий сон.
3. Присвятіть цей день шиттю, рукоділлю та в'язанню.
Що не можна робити 15 грудня
1. Не можна відправлятися у подорож, щоб не зіткнутися з неприємностями.
2. Бажано нічого не піднімати з дороги, адже знайдена річ може принести нещастя.
3. Не говорити погані речі про людей.
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Про це пише 24tv.ua.
Іменини 15 грудня святкують: Борис, Володимир, Іван, Кирило, Маргарита, Марія, Матвій, Микола, Сергій, Степан.
Народні прикмети на 15 грудня:
– Якщо на Авакума погана погода – такою вона залишиться до кінця січня.
– Каркають ворони – незабаром буде заметіль.
– Кішка спить весь день – буде холоднеча.
– Якщо ж, незважаючи на морози, закукарікає півень – чекайте відлиги.
– Яскраві зірки віщують сильні морози.
– Побачите на віконечках візерунки – весна прийде швидко.
– Гусак заховав голову під крило – чекайте морозів.
Що можна робити 15 грудня
1. Цього дня прийнято молитися і просити вищі сили захисту від злих сил.
2. Якщо ви страждаєте від безсоння, в день пророка Авакума треба молитися про міцний та здоровий сон.
3. Присвятіть цей день шиттю, рукоділлю та в'язанню.
Що не можна робити 15 грудня
1. Не можна відправлятися у подорож, щоб не зіткнутися з неприємностями.
2. Бажано нічого не піднімати з дороги, адже знайдена річ може принести нещастя.
3. Не говорити погані речі про людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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