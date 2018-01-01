Лучан запрошують провести Новорічну ніч у «George’s Club»*
Сьогодні, 12:04
Якщо в новорічну ніч хочеться чогось більш вишуканого за домашнє олів’є, ми знаємо, де подаватимуть делікатеси та вже готується святкова розважальна програма.
З 31 грудня на 1 січня в ресторані-караоке «George’s Club» гостей чекає «New Stars Show» і головними зірками в ньому будуть самі ж гості. Хочете спробувати себе в ролі зірки? Бронювання поки що відкрито: 050 490 7714.
Окрім того в святкову ніч на вас чекає шоу снігурок, працюватиме ведучий, DJ та фотограф ловитиме усіх на святковій фотозоні. Тому гарний настрій, вибух смакових рецепторів та гарні новорічні спогади у вигляді фотографій чекатимуть на всіх гостей.
Бронювання за телефоном: +380 (50) 490 77 14.
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З 31 грудня на 1 січня в ресторані-караоке «George’s Club» гостей чекає «New Stars Show» і головними зірками в ньому будуть самі ж гості. Хочете спробувати себе в ролі зірки? Бронювання поки що відкрито: 050 490 7714.
Окрім того в святкову ніч на вас чекає шоу снігурок, працюватиме ведучий, DJ та фотограф ловитиме усіх на святковій фотозоні. Тому гарний настрій, вибух смакових рецепторів та гарні новорічні спогади у вигляді фотографій чекатимуть на всіх гостей.
Бронювання за телефоном: +380 (50) 490 77 14.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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