У «Grand Central» відкрився новий заклад*
Сьогодні, 20:59
У Розважальному центрі «Промінь» на 4-му поверсі у Grand Central відкрився новий заклад Food Truck.
Тут готують кебаб з різними начинками та розміром і хот-доги. Заклад у цікавому стилі вуличної машини Нью-Йорку в якому продають їжу з собою.
Food Truck доповнив атмосферу вуличок Нью-Йорку та запропонував новий вид швидкого обіду у Grand Central.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Тут готують кебаб з різними начинками та розміром і хот-доги. Заклад у цікавому стилі вуличної машини Нью-Йорку в якому продають їжу з собою.
Food Truck доповнив атмосферу вуличок Нью-Йорку та запропонував новий вид швидкого обіду у Grand Central.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У «Grand Central» відкрився новий заклад*
Сьогодні, 20:59
Погода у Луцьку на неділю, 16 грудня
Сьогодні, 20:00
По «гарячих слідах»: у Ковелі зловили грабіжника. ФОТО
Сьогодні, 19:46
Медіа