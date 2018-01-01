вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У «Grand Central» відкрився новий заклад*

У «Grand Central» відкрився новий заклад*
У Розважальному центрі «Промінь» на 4-му поверсі у Grand Central відкрився новий заклад Food Truck.

Тут готують кебаб з різними начинками та розміром і хот-доги. Заклад у цікавому стилі вуличної машини Нью-Йорку в якому продають їжу з собою.

Food Truck доповнив атмосферу вуличок Нью-Йорку та запропонував новий вид швидкого обіду у Grand Central.
У «Grand Central» відкрився новий заклад*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: РЦ «Промінь»
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Звільнена зі скандалом директорка школи села Озеро залишиться на посаді вчителя
Опублікували тревел-шоу про Луцьк від творців «Орла і Решки». ВІДЕО
Туманно-сіра краса у Луцьку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Силоміць у новостворену церкву нікого не «запрошуватимуть», – Порошенко
Сьогодні, 21:33
У «Grand Central» відкрився новий заклад*
Сьогодні, 20:59
Погода у Луцьку на неділю, 16 грудня
Сьогодні, 20:00
Розповіли, скількох браконьєрів зловили на Шацьких озерах у 2018 році
Сьогодні, 19:48
По «гарячих слідах»: у Ковелі зловили грабіжника. ФОТО
Сьогодні, 19:46
Схожі новини
Лучан запрошують провести Новорічну ніч у «George’s Club»* Лучан запрошують провести Новорічну ніч у «George’s Club»*
Сьогодні, 12:04
Новий сімейний клуб англійської мови у «Промені» дарує знижки з нагоди відкриття* Новий сімейний клуб англійської мови у «Промені» дарує знижки з нагоди відкриття*
13 грудень, 13:47
Лучан запрошують на відкриття нового сімейного клубу англійської у «Промені»* Лучан запрошують на відкриття нового сімейного клубу англійської у «Промені»*
11 грудень, 16:38
Новий сімейний клуб англійської у «Промені» розпочав набір на навчання* Новий сімейний клуб англійської у «Промені» розпочав набір на навчання*
07 грудень, 21:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Силоміць у новостворену церкву нікого не «запрошуватимуть», – Порошенко
Сьогодні, 21:33
 0
У «Grand Central» відкрився новий заклад*
Сьогодні, 20:59
 0
Погода у Луцьку на неділю, 16 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
Розповіли, скількох браконьєрів зловили на Шацьких озерах у 2018 році
Сьогодні, 19:48
 0
По «гарячих слідах»: у Ковелі зловили грабіжника. ФОТО
Сьогодні, 19:46
 0
Медіа
відео
1/8