У «Grand Central» відкрився новий заклад*





Тут готують кебаб з різними начинками та розміром і хот-доги. Заклад у цікавому стилі вуличної машини Нью-Йорку в якому продають їжу з собою.



Food Truck доповнив атмосферу вуличок Нью-Йорку та запропонував новий вид швидкого обіду у Grand Central.



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