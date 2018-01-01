Священик, який спричинив аварію на Волині, вибачився





Про нові деталі інциденту написав Тарас Сватко на своїй сторінці у Facebook.



Нагадаємо, аварія трапилась 13 грудня.



Чоловік зазначив, що йому зателефонував постраждалий військовослужбовець, який сказав, що отець Юрій (винуватець аварії) його розшукав.



«Просив вибачення, визнав повністю свою вину (побачимо чи в суді визнає) і розпочав процес відшкодування збитків», – написав Тарас Сватко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському нетверезий священик за кермом автомобіля Mercedes спричинив ДТП.Про нові деталі інциденту написавна своїй сторінці у Facebook.Нагадаємо,Чоловік зазначив, що йому зателефонував постраждалий військовослужбовець, який сказав, що отець Юрій (винуватець аварії) його розшукав.«Просив вибачення, визнав повністю свою вину (побачимо чи в суді визнає) і розпочав процес відшкодування збитків», – написав Тарас Сватко.

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