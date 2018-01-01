Священик, який спричинив аварію на Волині, вибачився
Сьогодні, 12:38
У Володимирі-Волинському нетверезий священик за кермом автомобіля Mercedes спричинив ДТП.
Про нові деталі інциденту написав Тарас Сватко на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, аварія трапилась 13 грудня.
Чоловік зазначив, що йому зателефонував постраждалий військовослужбовець, який сказав, що отець Юрій (винуватець аварії) його розшукав.
«Просив вибачення, визнав повністю свою вину (побачимо чи в суді визнає) і розпочав процес відшкодування збитків», – написав Тарас Сватко.
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Про нові деталі інциденту написав Тарас Сватко на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, аварія трапилась 13 грудня.
Чоловік зазначив, що йому зателефонував постраждалий військовослужбовець, який сказав, що отець Юрій (винуватець аварії) його розшукав.
«Просив вибачення, визнав повністю свою вину (побачимо чи в суді визнає) і розпочав процес відшкодування збитків», – написав Тарас Сватко.
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