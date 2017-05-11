Розповіли, скількох браконьєрів зловили на Шацьких озерах у 2018 році





Про це на оперативній нараді в Шацькій РДА розповів Василь Матейчик, науковий співробітник природоохоронної структури, передає



Під час рейдів виявили 98 порушень природоохоронного законодавства, винесли сім приписів, до суду направили 91 справу. Із порушників стягнули штраф на суму майже 17 тисяч гривень, відшкодовано завданої шкоди на понад п’ять тисяч гривень.



Працівниками рейдових груп вилучили 3 321 предмет незаконного вилову риби.



В цьому році також виявили трьох порушників, які займалися виловом цінної озерної кладофори.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із громадян, які скоювали порушення природоохоронного законодавства у Шацькому природньому парку, стягнули понад 17 тисяч гривень.Про це на оперативній нараді в Шацькій РДА розповів, науковий співробітник природоохоронної структури, передає Район.Шацьк Під час рейдів виявили 98 порушень природоохоронного законодавства, винесли сім приписів, до суду направили 91 справу. Із порушників стягнули штраф на суму майже 17 тисяч гривень, відшкодовано завданої шкоди на понад п’ять тисяч гривень.Працівниками рейдових груп вилучили 3 321 предмет незаконного вилову риби.В цьому році також виявили трьох порушників, які займалися виловом цінної озерної кладофори.

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