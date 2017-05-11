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Розповіли, скількох браконьєрів зловили на Шацьких озерах у 2018 році

Розповіли, скількох браконьєрів зловили на Шацьких озерах у 2018 році
Із громадян, які скоювали порушення природоохоронного законодавства у Шацькому природньому парку, стягнули понад 17 тисяч гривень.

Про це на оперативній нараді в Шацькій РДА розповів Василь Матейчик, науковий співробітник природоохоронної структури, передає Район.Шацьк.

Під час рейдів виявили 98 порушень природоохоронного законодавства, винесли сім приписів, до суду направили 91 справу. Із порушників стягнули штраф на суму майже 17 тисяч гривень, відшкодовано завданої шкоди на понад п’ять тисяч гривень.

Працівниками рейдових груп вилучили 3 321 предмет незаконного вилову риби.

В цьому році також виявили трьох порушників, які займалися виловом цінної озерної кладофори.

Головне фото – ілюстративне

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Теги: браконьєр, Волинь
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