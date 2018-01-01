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У центрі Луцька встановлюють величезну святкову кулю. ФОТО

У центрі Луцька встановлюють величезну святкову кулю. ФОТО
У Луцьку на Театральному Майдані монтують новорічну інсталяцію.

Про це пишуть Волинські Новини.

Наразі збирають металеву конструкцію, яка незабаром засвітиться вогнями, доповнюючи святкове офомлення трьох новорічних красунь.

Нагадаємо, кулю вперше лучанам та гостям міста презентували минулого року.

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У центрі Луцька встановлюють величезну святкову кулю. ФОТО
У центрі Луцька встановлюють величезну святкову кулю. ФОТО
У центрі Луцька встановлюють величезну святкову кулю. ФОТО
У центрі Луцька встановлюють величезну святкову кулю. ФОТО
У центрі Луцька встановлюють величезну святкову кулю. ФОТО
У центрі Луцька встановлюють величезну святкову кулю. ФОТО
У центрі Луцька встановлюють величезну святкову кулю. ФОТО
У центрі Луцька встановлюють величезну святкову кулю. ФОТО

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Теги: інсталяція, куля, Луцьк, свято, Новий рік
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