У центрі Луцька встановлюють величезну святкову кулю. ФОТО
Сьогодні, 13:32
У Луцьку на Театральному Майдані монтують новорічну інсталяцію.
Про це пишуть Волинські Новини.
Наразі збирають металеву конструкцію, яка незабаром засвітиться вогнями, доповнюючи святкове офомлення трьох новорічних красунь.
Нагадаємо, кулю вперше лучанам та гостям міста презентували минулого року.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Що цікавого буде у Луцьку в День святого Миколая
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Про це пишуть Волинські Новини.
Наразі збирають металеву конструкцію, яка незабаром засвітиться вогнями, доповнюючи святкове офомлення трьох новорічних красунь.
Нагадаємо, кулю вперше лучанам та гостям міста презентували минулого року.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Що цікавого буде у Луцьку в День святого Миколая
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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